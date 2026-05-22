Даем отпор жаре: агроном Давыдова рассказала, как помочь культурам в теплице – важно действовать быстро
По прогнозам синоптиков, предстоящее лето обещает быть аномально жарким, сопоставимым по температурным показателям с условиями Сахары. Этот период может создать большие трудности не только для человека, но и для сельскохозяйственных культур, в особенности выращиваемых в тепличных условиях. В пиковые дневные часы температура внутри теплиц может достигать отметок +50-60 градусов Цельсия.
Угроза для растений заключается в быстрой потере влаги и стерилизации пыльцы. Рекомендации по поддержке культур дала агроном Ксения Давыдова.
Проветривание и полив
Специалист подчеркнула важность регулярного проветривания, осуществляемого путем двустороннего открытия теплицы. Тем не менее, эту процедуру рекомендуется проводить исключительно в безветренную погоду для предотвращения сквозняков. Помимо этого, необходимо обеспечить полив культур водой комфортной температуры.
Побелка растений
Эта процедура способствует повышению устойчивости томатов и огурцов к высоким температурам. Растворите один стакан гашеной извести в ведре воды и тщательно опрыскайте растения полученным раствором.
Мульчирование
Для замедления испарения влаги замульчируйте почву под тепличными культурами. Оптимальным выбором для этих целей являются солома или картон, поскольку они эффективно удерживают влагу, предотвращая пересыхание корневой системы.
Затенение
Этот метод отлично зарекомендовал себя на практике. Для его реализации разместите специальную сетку под сводом теплицы или используйте лутрасил в качестве альтернативы. Такое укрытие обеспечит защиту растений от прямого солнечного излучения, создавая необходимую тень.
