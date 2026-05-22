Цифровой эксклюзив: Петербург стал первым в России, где интернет проводят через «Мои документы»
Раньше мы ходили в МФЦ только за паспортами, справками или чтобы прописать родственников. Теперь список дел в «Моих Документах» стал шире.
Прямо в окне госуслуг теперь можно оставить заявку на домашний интернет, телевидение или установку камер видеонаблюдения, пишет "Деловой Петербург".
Что это за проект?
Петербург стал первым городом в России, где запустили такой сервис. Это совместная работа наших МФЦ и компании «Ростелеком».
Раньше государственные центры работали только с документами, а теперь решили добавить и полезные бытовые услуги. Петербург выбрали для старта не случайно — наш город считается одним из самых «цифровых» в стране.
Что именно можно подключить?
Список услуг стандартный, но нужный каждому:
- Скоростной домашний интернет.
- Интерактивное и кабельное ТВ.
- Домашний телефон (да, он еще востребован).
- Видеонаблюдение (например, чтобы присматривать за квартирой или парковкой).
