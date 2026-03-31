Комната, которую никогда не покажут: почему спальню Павла I не открывают более двухсот лет

Блогер объяснил, почему спальню Павла I в Михайловском замке никогда не откроют

В Санкт-Петербурге есть места, в которых даже опытные экскурсоводы понижают голос. В этих местах "фонит" мистикой, тайнами и неразгаданными загадками. Так, вас никогда не пустят в спальню императора Павла I, расположенную в Михайловском замке. Ее якобы постоянно реставрируют. Странно, но реставрация не заканчивается уже около 200 лет. Автор дзен-канала "Петербургский странник" раскрыл тайну этого зловещего места.

Историки называют 12 марта 1801 года «днем переворота». В этот день погиб Павел I, до ужаса боящийся смерти. Сторонники городской мифологии уверены, что в эту злополучную ночь произошел "сбой", и император умер не в тот день и не в тот час, которые ему были уготованы книгой судеб. Так, заговорщики должны были заставить Павла подписать отречение, убивать его не планировалось, однако убийство все же произошло. И теперь считается, что душа императора не может покинуть спальню.

Впервые помещение пытались привести в порядок ещё в XIX веке. Один из рабочих остался внутри собрать инструмент всего на 12 минут, а когда вышел, начал истошно кричать, что провел в комнате целую ночь, требовал еду, клялся, что видел, как за окном сменилось время суток, а его ладони были исцарапаны. Через месяц этого человека нашли в петле. Постепенно в замке начали привыкать, что комната живет по своему собственному времени.

"В 1930-е годы в сказки не верили. Пришла комиссия с секундомерами и приборами. Верили в замеры. И приборы подтвердили: внутри спальни время действительно отстает. Часы «спотыкались» и просто замирали на одной и той же отметке — 00:47", — рассказывает блогер.

47 лет было Павлу, когда его убили...

В 80-е годы была предпринята еще одна попытка реставрировать спальню. Среди работников оказался старик, работающий с огромным зеркалом в комнате. Позже он признавался, что его отражение все время запаздывало. А один раз он якобы заметил в глубине стекла невысокого человека в треуголке, который внимательно проверял углы комнаты. Работы свернули за один день. Зеркало занавесили, комнату опечатали.

Таким образом, блогер уверен, что спальню Павла I никогда не откроют и попытки реставрации больше не будут предприниматься, хотя в настоящее время ее и обещают открыть уже в этом году.

"В Михайловском замке прекрасно понимают: если полностью восстановить эту комнату, если «разбудить» её и впустить туда толпы туристов с айфонами, равновесие будет нарушено", — уверен автор блога.

Ранее "Городовой" рассказывал о самых необычных блюдах знаменитой петербургской кухни: консоме Нессельроде, стерлядь на шампанском и другие кушанья разных эпох.