Консоме Нессельроде и стерлядь на шампанском: эти и другие блюда знаменитой петербургской кухни

Секреты и рецепты петербургской кухни, о которых вы точно не знали

При сочетании слов "петербургская кухня" у нас возникают ассоциации с жареной картошкой и сахарными пышками. И действительно, эти блюда являются некой визитной карточкой города. Но мало кто знает, сколько разнообразных блюд в действительности включает это сочетание слов. Расскажем о самых необычных кушаньях петербургской кухни, популярных в разные эпохи.

Многие государственные люди и известные личности, которые вели деятельность в Санкт-Петербурге, оставили после себя богатое кулинарное наследие. Например, канцлер Карл Нессельроде внес свой вклад в виде консоме, супа из стерляди, пудинга из каштанов, суфле из бекасов и мороженого, которые были известны всей Европе, генерал Скобелев написал рецепт знаменитых биточков, а граф Александр Строганов оставил кулинарное "детище" в виде блюда из говядины в сметане, а также печени. А еще до нас дошли рецепты от знаменитых писателей, например, «курицы по-некрасовски», «равиоли по-гоголевски», «говядины по-тургеневски» и даже «блинчиков по-пушкински».

В общем, гордиться есть чем. Предлагаем вспомнить несколько самых интересных блюд петербургской кухни.

Консоме Нессельроде

Блюдо представляет собой крепкий бульон из дичи, обычно рябчиков. Подавали его в репе вместе с маленькими профитролями, начиненными каштановым пюре, луком и грибным дюкселем. Кстати, грибной дюксель - это традиционное блюдо французской кухни.

Стерлядь на шампанском

Очищенную стерлядь нарезали ломтиками, добавляли масло, соль, сок лимона, шампанское так, чтобы рыба была покрыта им наполовину, и ставили на огонь под крышкой на 15 минут.

Жаркое, заяц по-финляндски

А это рецепт из кулинарной книги петербургской кухни 1862 года. Разрежьте мясо зайца на куски, поместите в каменный горшок, посолите, добавьте специи, залейте сметаной, закройте крышкой, залепите тестом и доведите на плите до кипения. Переставьте горшок на 1,5 часа в горячую печь.

Ранее "Городовой" рассказывал, где покататься на колесе обозрения в Санкт-Петербурге: топ-5 мест с самым эффектным обзором на город.