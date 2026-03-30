Как чаще всего называют малышей в Санкт-Петербурге: трогательная статистика имен

В последние годы в нашей стране многие молодые родители дают своим малышам необычные иностранные имена. Однако культурная столица России остается верной русским корням. Здесь вот уже несколько лет подряд у младенцев преобладают самые простые, но милые и трогательные русские имена. Расскажем, как чаще всего называют малышей в Санкт-Петербурге.

В 2026 году экзотика вновь осталась в стороне, а предпочтение родители отдали классике. Так, за зиму самыми популярными именами стали Михаил и София. Кроме того, среди женских имен часто встречаются Ева, Василиса, Варвара и Анна, а среди мужских - Александр, Артем, Тимофей и Матвей.

Между тем и без редких имен не обошлось. В питерских семьях на свет появились девочки, которых назвали Гузелия, Хайят, Миралисса, Гулсум и Аху, а также мальчишки с именами Мусайям, Мухаммад, Солех, Тайсир, Рафис и Эрсно.

Если сравнить с прошлогодней статистикой, то она остается почти неизменной. Самым популярным женским именем в 2025 году стали Анна, София, Мария, Василиса и Ева, а среди мальчиков лидируют Михаил, Александр, Лев, Максим и Марк.

Русские имена мелодичны и благозвучны. Они являются способом сохранить память и подчеркнуть семейные ценности и свои корни. В культурной столице это понимают, а потому остаются верны незыблемой классике.

