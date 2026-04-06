Городовой / Полезное / Посадите это рядом с розами - и они расцветут, как никогда раньше: растения‑компаньоны, о которых вы не знали
Посадите это рядом с розами - и они расцветут, как никогда раньше: растения‑компаньоны, о которых вы не знали

Опубликовано: 6 апреля 2026 19:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Какие растения посадить рядом с розами для пышного цветения

Розы прекрасны, но капризны. Однако даже у них есть надежные друзья, которые прикрывают спину. Правильно подобранные соседи помогают розарию меньше болеть, отпугивают вредителей и делают клумбу в разы эффектнее.

Опытный агроном Ксения Давыдова рассказала, кто эти союзники и как их расставить.

Зачем розам компаньоны?

Соседние растения решают несколько задач. Во-первых, некоторые из них выделяют эфирные масла, невыносимые для тли и паутинного клеща. Во-вторых, глубокие корни «помощников» рыхлят почву и добывают питание из нижних слоев, делясь им с розами. В-третьих, грамотное окружение снижает риск грибка.

Топ-10 лучших соседей для роз

  1. Лаванда - чемпион среди компаньонов. Она манит опылителей и духом отпугивает тлю.
  2. Цмин (бессмертник) - красив все лето и работает как живой репеллент от насекомых.
  3. Сальвия - магнит для пчел и бабочек, плюс идеально сочетается с розами по цвету.
  4. Мелисса - ее лимонный аромат ненавидит тля. Отличный выбор для ароматического сада.
  5. Календула - яркая, неприхотливая и чистит почву от нематод.
  6. Алиссум - низкий бордюрный цветок, удерживает влагу и привлекает полезных жуков.
  7. Шалфей - вкусная специя и защитник, улучшающий состав грунта.
  8. Череда - ее выделения подавляют мучнистую росу и другие грибки, а еще она поставляет микроэлементы.
  9. Флоксы - ароматные шапки, которые отвлекают вредителей на себя и радуют глаз.
  10. Вербена - компактная, любит солнце и полутень, идеально вписывается в миксбордер.

Как не испортить союз?

Учитывайте общие потребности. Солнце, полив, тип почвы у роз и их друзей должны совпадать. Играйте с высотой: высокие флоксы на заднем плане, алиссум - у ног.

Следите за цветовой гаммой: фиолетовая лаванда подчеркнет розовый, а желтая календула добавит контраста. И не сажайте одно и то же на одном месте год за годом - меняйте расположение, чтобы болезни не накапливались.

Садовод отметила, что розы, которым помогают соседи, меньше болеют, обильнее цветут и живут дольше. Посадите им верных друзей - и они отблагодарят вас такой красотой, что соседи обзавидуются.

Ранее портал "Городовой" сообщал о лучшем методе посева моркови.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
