Посадите это рядом с розами - и они расцветут, как никогда раньше: растения‑компаньоны, о которых вы не знали

Какие растения посадить рядом с розами для пышного цветения Розы прекрасны, но капризны. Однако даже у них есть надежные друзья, которые прикрывают спину. Правильно подобранные соседи помогают розарию меньше болеть, отпугивают вредителей и делают клумбу в разы эффектнее. Опытный агроном Ксения Давыдова рассказала, кто эти союзники и как их расставить. Зачем розам компаньоны? Соседние растения решают несколько задач. Во-первых, некоторые из них выделяют эфирные масла, невыносимые для тли и паутинного клеща. Во-вторых, глубокие корни «помощников» рыхлят почву и добывают питание из нижних слоев, делясь им с розами. В-третьих, грамотное окружение снижает риск грибка. Топ-10 лучших соседей для роз Лаванда - чемпион среди компаньонов. Она манит опылителей и духом отпугивает тлю. Цмин (бессмертник) - красив все лето и работает как живой репеллент от насекомых. Сальвия - магнит для пчел и бабочек, плюс идеально сочетается с розами по цвету. Мелисса - ее лимонный аромат ненавидит тля. Отличный выбор для ароматического сада. Календула - яркая, неприхотливая и чистит почву от нематод. Алиссум - низкий бордюрный цветок, удерживает влагу и привлекает полезных жуков. Шалфей - вкусная специя и защитник, улучшающий состав грунта. Череда - ее выделения подавляют мучнистую росу и другие грибки, а еще она поставляет микроэлементы. Флоксы - ароматные шапки, которые отвлекают вредителей на себя и радуют глаз. Вербена - компактная, любит солнце и полутень, идеально вписывается в миксбордер. Как не испортить союз? Учитывайте общие потребности. Солнце, полив, тип почвы у роз и их друзей должны совпадать. Играйте с высотой: высокие флоксы на заднем плане, алиссум - у ног. Следите за цветовой гаммой: фиолетовая лаванда подчеркнет розовый, а желтая календула добавит контраста. И не сажайте одно и то же на одном месте год за годом - меняйте расположение, чтобы болезни не накапливались. Садовод отметила, что розы, которым помогают соседи, меньше болеют, обильнее цветут и живут дольше. Посадите им верных друзей - и они отблагодарят вас такой красотой, что соседи обзавидуются.