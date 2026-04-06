Бум стройки в Петербурге: жильё растёт, но не доминирует

Компании Санкт-Петербурга увеличили объемы строительства за первые три месяца 2026 года. Об этом сообщили участники рынка изданию «Деловой Петербург».
Застройщики связывают рост с положительным влиянием снижения ключевой ставки: площадь строящегося жилья в городе выросла на 200 тыс. кв. м с января по март.
При этом эксперты фиксируют снижение доли жилой недвижимости в общем объеме работ. К примеру, в 2025 году в Петербурге Госстройнадзор выдал 330 разрешений на строительство, из которых только 61 касались жилых объектов.