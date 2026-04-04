Не только Чижик-пыжик и голуби: какие необычные птицы проживают на территории Ленинградской области

Самые необычные пернатые, которых видели на территории Ленобласти

Родина Чижика-пыжика славится не только монументальной архитектурой и своей таинственной атмосферой, но и обилием залетных пернатых гостей. Да, воробьями и воронами никого не удивить, а вот необычные водоплавающие птицы и даже уроженцы Тайги порой залетают на территорию Ленинградской области. Расскажем о самых необычных птицах, которых когда-либо видели в Санкт-Петербурге и области.



Финский залив и многочисленные реки привлекают в город водоплавающих птиц. Так, на территории Санкт-Петербурга можно встретить утку-морянку, которую относят к морским ныркам. Окраска птицы изменяется в течение года и особенно ярко выражена у самцов - чаще можно встретить черно-белых особей с розовым клювом. Эта маленькая уточка обитает в тундре, но во время миграции залетает в и в Ленобласть. Петербуржцы нередко встречают целые стаи морянок, присевших отдохнуть на открытой акватории, вдали от берегов. Морянок можно увидеть Большом и Малом Тютерсах, а также на севере Ладоги, на Ладожском озере, Финском заливе и Неве.

На Ладоге можно встретить и еще одну представительницу семейства утиных. Это большой крохаль - крупная птица, занесенная в местную Красную книгу. Необычной внешней особенностью крохаля является крючкообразный клюв, помогающий вылавливать рыбу. Крохали - не залетные птицы, они целенаправленно гнездятся в Ленинградской области, быстро размножаются, а осенью улетают в Западную Европу.

Еще один необычный гость попался петербуржцам во время осенней фотосессии. В момент съемки им встретилась птичка, которая называется пустынная славка. Этот вид птиц водится в пустынях северо-запада Африки и Азии. Видимо, на территорию России пернатая гостья попала случайно.Аа однажды местные жители наблюдали в Ломоносовском районе, на границе с Санкт-Петербургом, беркута - краснокнижную птицу семейства ястребиных, которая, как правило, избегает встречи с человеком.

