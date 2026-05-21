Что делать в Новосибирске летом - останетесь под впечатлением от города: идеальное место для отпуска
Идеальным временем года для посещения Новосибирска является лето. Здесь нет жары, на улице устанавливается комфортная температура, поэтому можно много гулять. Чем заняться в Новосибирске в это время?
Посетить Михайловскую набережную вечером
С набережной можно полюбоваться рекой Обь, встретить закат. Здесь расположены кафе, поэтому получится выпить кофе или перекусить. По набережной можно кататься на велосипедах или роликах. Иногда тут проводятся различные мероприятия. Например, с 10 по 12 июля 2026 года здесь пройдет гастротуристический фестиваль "В Сибири - есть!".
Попробовать хот-доги
Возле гостиницы "Центральная" расположены бары, кафе и прочие заведения стритфуда. Особой популярностью тут пользуется заведение "Хот-дог Мастер". Здесь подают хот-доги с корейской морковью, огурцами и сырной шапочкой. Местные их очень любят.
Посетить Академгородок
Здесь расположен Новосибирский государственный университет, множество институтов. Объекты находятся среди леса, поэтому тут очень комфортно гулять. Во время посещения Академгородка можно встретить необычных птиц, белок.
Погулять по Заельцовскому парку
"В парке обустроены дорожки для бега, на территории есть экотропа, волейбольная и баскетбольная площадки, зоны для пикника. Работает детская железная дорога, на которой трудятся ученики старших классов", - сообщает Екатерина Умрихина на сайте "ПСЖР".
Посетить Красный проспект
Эта улица считается главной в городе, поэтому ее обязательно стоит посетить туристам. Протяженность проспекта составляет 8,5 км, поэтому прогулка получится долгой. По пути вы обязательно встретите Стоквартирный дом, часовню Николая Чудотворца, Нарымский сквер.
Что привезти из Новосибирска
"Стандартный список: конфеты «Дары Сибири», пара открыток с изображением НОВАТа и варенье из шишек. Также родным и друзьям можно купить кедровые орехи, вяленое или копчёное мясо, мёд, травяной чай, сибирские валенки, изделия из бересты", - рассказывает источник.
Опыт автора
"Для посещения Новосибирска лучше выбирайте июнь. В это время не бывает жарко, поэтому гулять будет комфортно. Я приезжаю сюда именно в первый летний месяц", - сообщает Полина Аксенова.
