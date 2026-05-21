Не картошка, а горох: 3 частые ошибки перед посадкой — и урожай канул в Лету

Опытная дачница рассказала, почему картофель может мельчать: причины — 3 ошибки перед посадкой

Картофель - самая популярная культура на российских огородах. Дачники вкладывают в это растение всю душу, силы и время, и как же обидно в конце сезона собирать вместо крупных плотных клубней мелкие горошины, которые даже на корм скоту отдавать стыдно. Почему такое происходит? Автор дзен-канала "В саду у Валентинки" рассказала, что чаще всего картофель мельчает из-за трех ошибок при посадке.

Перечислим эти факторы.

Неправильное хранение и длительное проращивание

Ошибка, на которую дачник не всегда может повлиять. Картофель, который хранился в прохладе, попадая в тепло на проращивание, теряет крахмал, из-за чего клубни сморщиваются. Без крахмала картошка не может дышать, и, попадая в землю, ее ресурсов недостаточно для полноценного урожая, поэтому и корнеплоды получаются мелкие. И поэтому сморщенная, подвядшая, сильно уменьшившаяся в размерах картошка для посадки - не лучшее решение.

Чтобы избежать этих проблем, храните семенной картофель при температуре -2…+4 градуса. Оптимальная температура при проращивании не должна превышать +18…+20.

Обламывание ростков

Обламывание ростков длиной от 20 см - нормальная практика, упрощающая посадку. Но если ростки до 10 см, то лучше их оставить. Дело в том, что после обламывания ростков начинается множественное пробуждение спящих почек. В результате клубней нарастает много, но все они мелкие.

Поэтому оставьте ростки в покое, а если мешают, то высаживайте такие клубни в расширенные лунки. Да, это хлопотно, но результат того стоит.

Слишком ранняя посадка

В холодном грунте картошка не прорастает. Снижение температуры уже до +3 градусов может повредить ростки и угнетает рост.

"А еще при снижении температуры крахмал осахаривается. Считается, это задерживает прорастание на 8-12 дней. При этом, опять же, клубень тратит запас питания, который мог бы потратиться на дальнейший рост", - отмечает автор блога.

На первый взгляд это кажется мелочью, но именно такие мелочи и влияют кардинально на конечный результат.

Избегайте вышеперечисленных ошибок, и тогда урожай картофеля оправдает все ваши ожидания.

