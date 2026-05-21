6 советов от Бехтеревой для тех, кому за 60: простые правила, которые сохранят ясный ум и отодвинут старость
Многие привыкли считать старость временем угасания, но современные исследования всё чаще доказывают обратное. Учёные уверены: мозг способен развиваться и создавать новые нейронные связи практически до конца жизни.
Знаменитый нейрофизиолог Наталья Бехтерева говорила, что человек "не стареет, пока у него есть цель". По её словам, самая опасная ловушка — перестать быть интересным самому себе.
Сегодня всё больше людей после 60 начинают жить по-новому. Кто-то осваивает иностранные языки, кто-то ведёт блоги, танцует, учится программированию или путешествует. Одна пенсионерка в 78 лет завела блог о вязании и собрала тысячи подписчиков, доказав: возраст не мешает начинать сначала. А другая выучила испанский язык и вскоре уехала на день рождения в Испанию, где прекрасно провела время.
Специалисты объясняют: мозг быстро "засыпает", если человек живёт по одному сценарию. Одни и те же маршруты, привычки и отсутствие новых задач постепенно снижают активность мышления. Но даже небольшие перемены способны буквально разбудить нервную систему.
По мнению Бехтеревой, сохранить ясный ум помогают простые привычки:
- постоянно учиться новому;
- больше двигаться;
- менять привычный распорядок;
- общаться с разными людьми;
- тренировать память и мышление;
- чаще испытывать положительные эмоции.
Учёные подчёркивают: возраст сам по себе не делает человека старым. Гораздо сильнее на состояние мозга влияет отказ от интереса к жизни, новых впечатлений и целей.
Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака ждут глобальные изменения в мае.