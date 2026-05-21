6 советов от Бехтеревой для тех, кому за 60: простые правила, которые сохранят ясный ум и отодвинут старость
6 советов от Бехтеревой для тех, кому за 60: простые правила, которые сохранят ясный ум и отодвинут старость

Опубликовано: 21 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Возраст — ещё не показатель.

Многие привыкли считать старость временем угасания, но современные исследования всё чаще доказывают обратное. Учёные уверены: мозг способен развиваться и создавать новые нейронные связи практически до конца жизни.

Знаменитый нейрофизиолог Наталья Бехтерева говорила, что человек "не стареет, пока у него есть цель". По её словам, самая опасная ловушка — перестать быть интересным самому себе.

Сегодня всё больше людей после 60 начинают жить по-новому. Кто-то осваивает иностранные языки, кто-то ведёт блоги, танцует, учится программированию или путешествует. Одна пенсионерка в 78 лет завела блог о вязании и собрала тысячи подписчиков, доказав: возраст не мешает начинать сначала. А другая выучила испанский язык и вскоре уехала на день рождения в Испанию, где прекрасно провела время.

Специалисты объясняют: мозг быстро "засыпает", если человек живёт по одному сценарию. Одни и те же маршруты, привычки и отсутствие новых задач постепенно снижают активность мышления. Но даже небольшие перемены способны буквально разбудить нервную систему.

По мнению Бехтеревой, сохранить ясный ум помогают простые привычки:

  • постоянно учиться новому;
  • больше двигаться;
  • менять привычный распорядок;
  • общаться с разными людьми;
  • тренировать память и мышление;
  • чаще испытывать положительные эмоции.

Учёные подчёркивают: возраст сам по себе не делает человека старым. Гораздо сильнее на состояние мозга влияет отказ от интереса к жизни, новых впечатлений и целей.

