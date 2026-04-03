Курица, свинья и ежи: каких экзотических животных предпочитают заводить петербуржцы

Самые необычные питомцы жителей культурной столицы

Экзотические животные все чаще появляются в квартирах петербуржцев. Кошками и собаками уже никого не удивишь. Да что там кошки и собаки, когда даже змеи и пауки в террариумах уже не вызывают у людей изумления. Мы собрали истории о самых необычных питомцах Санкт-Петербурга, которые когда-либо встречались местным жителям или гостям города на улицах.

Так, долгое время в интернет-пространстве была популярна курица, которую хозяйка выгуливала на поводке на Васильевском острове. Оказывается, птичку зовут Тефтеля - тихое и безобидное создание, которое пользуется популярностью у прохожих. А еще там же, на Васильевском острове, в свое время часто видели мини-пига Варвару, которая тоже гуляла на поводке и была на тот момент местной знаменитостью.

Но если курицу и свинью еще хоть как-то можно отнести к домашним животным, то семейство ежей - это что-то из другой вселенной. Именно такую колючую семью раньше можно было встретить во дворах Невского района, на улице Подвойского - сюда ежики выходили погулять в сопровождении хозяев. Кстати, в той же семье воспитывались и другие экзотические питомцы - питон, ящерица, гигантские улитки и даже крокодил. Хочется верить, что животные до сих пор продолжают радовать свою хозяйку.

Заводчики предупреждают, что купить в Питере экзотическое животное, например, геккона, суриката или даже капибару - несложно, а вот оформление документов, разрешающих проживание нестандартного питомца в обычной квартире, отнимет немало времени и нервов, тем более если этот питомец не такой безобидный, как курица или ежик.

