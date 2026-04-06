Яблоне и груше за 2 недели до цветения – обязательно: 1 ложка на 10 литров – фрукты растут сочными и сладкими 

Яблони и груши являются самыми популярными плодовыми деревьями. Они растут практически в каждом саду, но для получения богатого урожая одного полива недостаточно.
Растениям необходима весенняя подкормка, которую следует внести ровно за 14 дней до распускания бутонов, сообщает садовод с многолетним стажем Роман Буров.
Дело в том, что после пробуждения яблони и груши активно наращивают зеленую массу и формируют завязи. В этот период растения испытывают острую потребность в азоте. Именно этот микроэлемент запускает вегетацию, способствует росту молодых побегов и закладке здоровых плодовых почек.
Способ внесения
В первую очередь отступите 15 см от ствола и прорыхлите почву в приствольном круге. В 10-литровом ведре теплой воды разведите 1 столовую ложку мочевины и тщательно перемешайте до полного растворения гранул.
Затем равномерно полейте полученным раствором приствольный круг. На 1 взрослое дерево уйдет около одного ведра удобрения. Лучше всего проводить процедуру утром или вечером, чтобы влага впиталась в почву, а не испарилась на солнце.
Полезный совет
После полива замульчируйте приствольный круг перегноем или скошенной травой. Если у вас тяжелая, глинистая почва добавьте в раствор 1/2 столовой ложки сульфата калия. Уже в начале лета вы увидите мощную завязь, а к осени соберете рекордный урожай наливных яблок и груш.
