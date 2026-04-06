Хранитель тайн прошлого: Давид Раскин ушёл на 81-м году жизни

На 81-м году жизни ушёл из жизни доктор исторических наук, почётный архивист Давид Раскин. О кончине выдающегося специалиста, произошедшей 5 апреля, сообщила пресс-служба СПбГУ.
Давид Раскин считался одним из ведущих экспертов России по архивным документам. Почти 45 лет он трудился в Российском государственном историческом архиве, где долго возглавлял отдел научных публикаций.
С 2004 года он преподавал в СПбГУ как постоянный профессор, обучая студентов-историков методам работы со старыми текстами.
Родившийся в 1946 году в Ленинграде будущий учёный начал научную карьеру ещё в студенческие годы под руководством историка Александра Шапиро, который направил его на изучение крестьянских жалоб.
Эта тема стала главным делом его жизни и основой для множества учебников, монографий и справочников, используемых исследователями по всей стране.
За вклад в науку Раскин получил почётный знак «Почётный архивист» и входил в состав научных советов ключевых архивных и академических учреждений.
Дата и место прощания с учёным будут объявлены позже.