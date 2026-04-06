Хранитель тайн прошлого: Давид Раскин ушёл на 81-м году жизни
Праздничная закуска "Ромашка", которая радует и вкусом, и красотой подачи: печень превращается в шедевр Полезное
5,7 триллиона за два месяца: промышленность Петербурга в плюсе Город
1 отход - и смородина вяжет ягоды размером с черешню: не урожай, а десерт - слаще сахара Полезное
2 подкормки в апреле — и фиалки взорвались цветами: простой секрет Полезное
В апреле чесноку – нужно как воздух: 2 ложки – и головки вырастут размером с арбуз, а перья будут зеленее крокодила Полезное
Хранитель тайн прошлого: Давид Раскин ушёл на 81-м году жизни

Опубликовано: 6 апреля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Хранитель тайн прошлого: Давид Раскин ушёл на 81-м году жизни
Хранитель тайн прошлого: Давид Раскин ушёл на 81-м году жизни
Ученый родился в Ленинграде в 1946 году. 

На 81-м году жизни ушёл из жизни доктор исторических наук, почётный архивист Давид Раскин. О кончине выдающегося специалиста, произошедшей 5 апреля, сообщила пресс-служба СПбГУ.

Давид Раскин считался одним из ведущих экспертов России по архивным документам. Почти 45 лет он трудился в Российском государственном историческом архиве, где долго возглавлял отдел научных публикаций.

С 2004 года он преподавал в СПбГУ как постоянный профессор, обучая студентов-историков методам работы со старыми текстами.

Родившийся в 1946 году в Ленинграде будущий учёный начал научную карьеру ещё в студенческие годы под руководством историка Александра Шапиро, который направил его на изучение крестьянских жалоб.

Эта тема стала главным делом его жизни и основой для множества учебников, монографий и справочников, используемых исследователями по всей стране.

За вклад в науку Раскин получил почётный знак «Почётный архивист» и входил в состав научных советов ключевых архивных и академических учреждений.

Дата и место прощания с учёным будут объявлены позже.

Автор:
Юлия Аликова
