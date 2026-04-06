Максимально простой салат за 10 минут: беру всё, что под рукой — и вкуснятина готова

Этот рецепт — настоящий привет из прошлого. Когда-то его готовили почти в каждом ресторане, а сейчас он незаслуженно забыт. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Рецепты от мамули".
Ингредиенты
яйца — 3 шт., сыр — 80-100 г, зелёный горошек — 1 банка, лук — 1 шт., укроп — по вкусу, петрушка — по вкусу, майонез — 3 ст. л., чёрный перец — по вкусу
Для маринада:
уксус (или лимонный сок) — 1 ст. л., соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., вода — 100 мл
Приготовление
Сначала нарезаю лук четверть кольцами, добавляю соль, сахар, уксус и заливаю водой. Оставляю мариноваться примерно на 15 минут.
Яйца отвариваю, остужаю и нарезаю кубиком. Перекладываю в салатник. Добавляю много свежей зелени — укроп и петрушку, затем натёртый на крупной тёрке сыр.
С зелёного горошка сливаю жидкость и отправляю его к остальным ингредиентам. Маринованный лук отжимаю от жидкости и добавляю в салат. Перчу по вкусу. Заправляю майонезом и аккуратно перемешиваю.
Получается простой, но очень вкусный салат.
Примерное время приготовления: 15 минут.
