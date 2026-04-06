Этот салат затмил оливье: простой рецепт с ресторанным вкусом — теперь готовлю постоянно

Опубликовано: 6 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Этот рецепт — настоящий сюрприз из простых продуктов.

"Баварский" салат получается сытным, сочным и очень ароматным. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Почавкаем. Рецепты"

Ингредиенты

картофель отварной — 3-4 шт., маринованные огурцы — 3-4 шт., томаты — 2-3 шт., лук — 1 шт., ветчина, копчёная курица или охотничьи колбаски — 200-250 г, сыр твёрдый — 100 г, зелень — по вкусу

Для заправки:
растительное масло — 3 ст. л., зернистая горчица — 1 ч. л., уксус — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу

Приготовление

Сначала отвариваю картофель в мундире, остужаю, очищаю и нарезаю средними кубиками. Маринованные огурцы режу небольшими кусочками, а томаты — дольками или кубиками, сохраняя сок.

Лук нарезаю тонкими полукольцами. Если он слишком резкий, заливаю его кипятком на минуту или слегка мариную. Мясо нарезаю соломкой или кубиками, сыр натираю на крупной тёрке. Соединяю все ингредиенты в миске, добавляю зелень.

Отдельно смешиваю масло, горчицу, уксус, соль и перец, заправляю салат и аккуратно перемешиваю.

Даю настояться 10-15 минут — вкус становится более насыщенным.

Примерное время приготовления: 30 минут

Автор:
Александр Асташкин
