«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш

Опубликовано: 6 апреля 2026 05:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рецепт старинного блюда

Это блюдо имеет исторические корни, уходящие в XIII век, и связано с территорией Великого княжества Литовского. Рецептура была перенята белорусско-литовскими татарами, которые проживали в регионе на протяжении нескольких столетий. В историческом контексте это блюдо именовалось «кундюмы». Упоминания о нем встречаются в литературных источниках польских, белорусских и литовских авторов.

Ингредиенты:

  • картофель — 5 шт.;
  • лук репчатый — 0,5 шт.;
  • фарш мясной — 100 гр.;
  • мука пшеничная — 2 ст. ложки;
  • масло растительное — 2 ст. ложки;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

1. Картофель и лук необходимо натереть на мелкой терке, добавить соль, перец и муку. Все компоненты тщательно перемешать.

2. В фарш добавить соль и перец по вкусу. Сформировать плоские котлеты.

3. На разогретую сковороду с растительным маслом выложить одну столовую ложку картофельной массы, поместить в центр котлету. Сверху накрыть еще одной столовой ложкой картофельной массы.

4. Обжаривать до полной готовности.

Автор:
Ксения Сафрыгина
