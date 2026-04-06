«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш

Это блюдо имеет исторические корни, уходящие в XIII век, и связано с территорией Великого княжества Литовского. Рецептура была перенята белорусско-литовскими татарами, которые проживали в регионе на протяжении нескольких столетий. В историческом контексте это блюдо именовалось «кундюмы». Упоминания о нем встречаются в литературных источниках польских, белорусских и литовских авторов.
Ингредиенты:
- картофель — 5 шт.;
- лук репчатый — 0,5 шт.;
- фарш мясной — 100 гр.;
- мука пшеничная — 2 ст. ложки;
- масло растительное — 2 ст. ложки;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
1. Картофель и лук необходимо натереть на мелкой терке, добавить соль, перец и муку. Все компоненты тщательно перемешать.
2. В фарш добавить соль и перец по вкусу. Сформировать плоские котлеты.
3. На разогретую сковороду с растительным маслом выложить одну столовую ложку картофельной массы, поместить в центр котлету. Сверху накрыть еще одной столовой ложкой картофельной массы.
4. Обжаривать до полной готовности.
