Обрабатываем деревья "убойной смесью" – и монилиоз обойдет сад стороной – яблоки созреют без единой гнилушки

Монилиоз - одна из самых распространенных болезней яблони, которая может испортить большую часть урожая за короткое время. Поэтому каждому садоводу важно знать, как распознать опасность и вовремя защитить деревья.
Признаки плодовой гнили
Сначала на яблоках появляются небольшие пятна, которые постепенно увеличиваются. Затем на их поверхности образуются круги из белых точек - так выглядит спороношение грибка. Позже гниль охватывает весь плод целиком, в результате чего яблоко превращается в "мумию".
Если гнилые плоды остаются на дереве, они заражают здоровые ветки. Чаще всего активная фаза болезни проявляется осенью, когда начинается сбор урожая. Однако обрабатывать сад необходимо весной.
Как обработать сад ранней весной
Грибок начинает свое развитие в период вегетации и первым делом поражает цветки, завязи и тонкие веточки. Чтобы остановить его, потребуется несколько этапов обработки.
Опрыскивание до распускания почек
Для этого подходят «Абига-Пик», бордоская жидкость 3% или «Оксихом». Средства разводят в воде по инструкции и расходуют не менее 2 литров раствора на каждое дерево.
Санитарная обрезка
Затем следует обрезать убрать все остатки больных и засохших веток. Именно в них могут сохраняться споры возбудителя. Кроме того, прореживание кроны улучшает освещенность и циркуляцию воздуха, а это делает условия для развития грибка менее комфортными.
Повторное опрыскивание перед цветением
За 3 дня до начала цветения деревья обрабатывают повторно. На этот раз используют 1% раствор бордоской жидкости. Также можно обработать яблони препаратом «Фитолавин».
Уборка в течение всего сезона
На протяжении всей вегетации важно регулярно собирать и сжигать опавшие листья, засохшие цветки и плодовую падалицу. Это не дает инфекции накапливаться в саду и защищает здоровые деревья от заражения, сообщает "садоёж".
