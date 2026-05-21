Дешёвая губка заменяет сразу 5 бытовых средств: хитрости, о которых молчат
Дешёвая губка заменяет сразу 5 бытовых средств: хитрости, о которых молчат

Опубликовано: 21 мая 2026 10:22
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Не спешите выбрасывать старую губку.

Обычная поролоновая губка может быть куда полезнее, чем кажется. Многие используют её только для мытья посуды, хотя на деле она способна заменить сразу несколько бытовых средств и заметно облегчить уборку.

Уборка шерсти

Одно из самых популярных применений — борьба с шерстью домашних животных. Сухая или слегка влажная губка отлично собирает ворс с диванов, кресел и одежды. А если положить её в стиральную машину вместе с вещами, часть шерсти останется на поролоне, а не на ткани.

Борьба с влагой

Есть польза и для холодильника. Если поместить губку в контейнер с овощами или зеленью, она будет впитывать лишнюю влагу и конденсат. Благодаря этому продукты дольше остаются свежими и не начинают быстро гнить.

Борьба с неприятными запахами

Некоторые хозяйки идут дальше — наносят на губку немного пищевой соды и используют её как поглотитель неприятных запахов. Такой простой лайфхак помогает поддерживать свежесть в холодильнике без дорогих средств.

Ароматизатор

Поролоновая губка пригодится и для хранения иголок или булавок. А если капнуть на неё несколько капель эфирного масла, получится компактный ароматизатор для шкафа или белья.

Помните, что губки быстро накапливают бактерии из-за своей пористой структуры. Поэтому их важно регулярно менять или дезинфицировать горячей водой.

Личный опыт

Попробовав все способы, о которых мы писали выше, мне больше всего понравилась идея с ароматизатором. Капнув на губку пару капель эфирного масла и спрятав её за туалетом, получился бюджетный ароматизатор.

Ранее мы писали о том, что россиянам придётся платить за новую услугу ЖКХ.

