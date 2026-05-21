Дешёвая губка заменяет сразу 5 бытовых средств: хитрости, о которых молчат
Обычная поролоновая губка может быть куда полезнее, чем кажется. Многие используют её только для мытья посуды, хотя на деле она способна заменить сразу несколько бытовых средств и заметно облегчить уборку.
Уборка шерсти
Одно из самых популярных применений — борьба с шерстью домашних животных. Сухая или слегка влажная губка отлично собирает ворс с диванов, кресел и одежды. А если положить её в стиральную машину вместе с вещами, часть шерсти останется на поролоне, а не на ткани.
Борьба с влагой
Есть польза и для холодильника. Если поместить губку в контейнер с овощами или зеленью, она будет впитывать лишнюю влагу и конденсат. Благодаря этому продукты дольше остаются свежими и не начинают быстро гнить.
Борьба с неприятными запахами
Некоторые хозяйки идут дальше — наносят на губку немного пищевой соды и используют её как поглотитель неприятных запахов. Такой простой лайфхак помогает поддерживать свежесть в холодильнике без дорогих средств.
Ароматизатор
Поролоновая губка пригодится и для хранения иголок или булавок. А если капнуть на неё несколько капель эфирного масла, получится компактный ароматизатор для шкафа или белья.
Помните, что губки быстро накапливают бактерии из-за своей пористой структуры. Поэтому их важно регулярно менять или дезинфицировать горячей водой.
Личный опыт
Попробовав все способы, о которых мы писали выше, мне больше всего понравилась идея с ароматизатором. Капнув на губку пару капель эфирного масла и спрятав её за туалетом, получился бюджетный ароматизатор.
