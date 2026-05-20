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Россиянам придётся платить за новую услугу ЖКХ: грядут расходы и штрафы

Опубликовано: 20 мая 2026 13:15
 Проверено редакцией
Россиянам придётся платить за новую услугу ЖКХ: грядут расходы и штрафы
Россиянам придётся платить за новую услугу ЖКХ: грядут расходы и штрафы
Городовой ру
Это нововведение коснётся многих.

Для владельцев квартир с газовыми плитами начали действовать новые коммунальные требования. Теперь россиянам придётся внимательнее следить за сроком службы техники, иначе можно получить крупный штраф.

Если срок эксплуатации газовой плиты истёк, собственник обязан либо заменить оборудование, либо оплатить специальную диагностику. Отказ выполнять эти требования грозит штрафом от 5 до 10 тысяч рублей по статье 9.23 КоАП РФ.

Многие россияне уже выразили недовольство новыми правилами. Однако суды всё чаще поддерживают коммунальные службы.

Один из таких случаев описали журналисты. Во время планового техобслуживания сотрудник газовой службы обнаружил, что срок эксплуатации плиты в одной из квартир давно закончился.

Согласно техпаспорту, техника была выпущена в 2013 году, а рассчитанный срок службы составлял всего 7 лет. Это означает, что пользоваться плитой официально нельзя было ещё с 2020 года.

После проверки владельцу квартиры выдали предписание: либо купить новую плиту, либо оплатить диагностику старой техники и получить официальное заключение о её пригодности.

Ранее мы писали о том, кому отдадут все пенсионные накопления одной суммой.

Автор:
Александр Асташкин
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