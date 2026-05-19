Не ежемесячно, а сразу: кому отдадут все пенсионные накопления одной суммой
Россияне смогут получить пенсионные накопления одной выплатой, если сумма не превышает установленный лимит. Об этом РИА Новости рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По словам эксперта, в 2026 году максимальная сумма для единовременной выплаты составит 439 776 рублей.
Кто сможет получить деньги сразу
Право на выплату возникает при достижении прежнего пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Накопления выплачиваются единовременно, если размер предполагаемой ежемесячной выплаты окажется меньше 1628,8 рублей. Этот показатель рассчитывается с учётом нового прожиточного минимума пенсионера, который в 2026 году увеличили до 16288 рублей.
Например, если на пенсионном счёте накопилось 85 тысяч рублей, всю сумму можно получить сразу.
Кому назначат ежемесячную выплату
Если накопления превышают лимит в 439776 рублей, деньги будут выплачивать в виде пожизненной ежемесячной пенсии.
Так, при сумме накоплений около 485 тысяч рублей размер выплаты составит примерно 1796 рублей в месяц.
Узнать размер пенсионных накоплений можно через портал «Госуслуги» или в Социальном фонде России.
