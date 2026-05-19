Городовой / Полезное / Не ежемесячно, а сразу: кому отдадут все пенсионные накопления одной суммой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Июнь - идеальное время: что делать в Калининграде в первый летний месяц - отпуск пройдет на ура Полезное
Закопанный канал, княжна из Смольного и дачи полярников: о чем расскажут новые имена на карте Петербурга Новости Петербурга
Опасно жарко: Санкт-Петербург объявил «жёлтый» уровень и готовится побить рекорды прошлого века Новости Петербурга
Обретут внутреннюю силу: этот знак с 20 мая 2026 года окажется на вершине успеха – все враги будут повержены Полезное
Человек, победивший «Размыв»: не стало Владимира Гарюгина, руководившего подземкой Петербурга 30 лет Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Не ежемесячно, а сразу: кому отдадут все пенсионные накопления одной суммой

Опубликовано: 19 мая 2026 15:13
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Не ежемесячно, а сразу: кому отдадут все пенсионные накопления одной суммой
Не ежемесячно, а сразу: кому отдадут все пенсионные накопления одной суммой
Legion-Media
Вот кто сможет получить сразу всю пенсию единоразово.

Россияне смогут получить пенсионные накопления одной выплатой, если сумма не превышает установленный лимит. Об этом РИА Новости рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, в 2026 году максимальная сумма для единовременной выплаты составит 439 776 рублей.

Кто сможет получить деньги сразу

Право на выплату возникает при достижении прежнего пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Накопления выплачиваются единовременно, если размер предполагаемой ежемесячной выплаты окажется меньше 1628,8 рублей. Этот показатель рассчитывается с учётом нового прожиточного минимума пенсионера, который в 2026 году увеличили до 16288 рублей.

Например, если на пенсионном счёте накопилось 85 тысяч рублей, всю сумму можно получить сразу.

Кому назначат ежемесячную выплату

Если накопления превышают лимит в 439776 рублей, деньги будут выплачивать в виде пожизненной ежемесячной пенсии.

Так, при сумме накоплений около 485 тысяч рублей размер выплаты составит примерно 1796 рублей в месяц.

Узнать размер пенсионных накоплений можно через портал «Госуслуги» или в Социальном фонде России.

Ранее мы писали о том, что назван новый возраст выхода на пенсию в 2026 году для мужчин.

Полезное