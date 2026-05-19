Июнь - идеальное время: что делать в Калининграде в первый летний месяц - отпуск пройдет на ура

Почему Калининград стоит посетить именно в июне

В июне во многих городах России стоит сильная жара, но для отпуска можно найти и те локации, в которых будет вполне комфортно. Отличным вариантом станет Калининград. Портал "Городовой" рассказал, чем можно заняться в этом городе в первый летний месяц.

Legion-Media

Какая погода в июне

В июне в Калининграде редко бывает жарко, ведь этот месяц чаще всего бывает теплым и дождливым. В дневное время суток температура воздуха прогревается до +20...+22 градусов. Ночью опускается до +10...+12 градусов. Лучше всего брать с собой теплые вещи, если в планах есть вечерние прогулки.

Осадки могут быть с сильным ветром. Вода прогревается до +15 градусов, но такая температура подойдет не для всех любителей купаться.

Что делать в Калининграде

8 июня тут отмечается Всемирный день океанов, поэтому в местном музее появится возможность почувствовать себя геологами, биологами и гидрологами. Также в этот день проводится акция по очистке водоемов от мусора. В ней принимают участие жители города, владельцы катеров и лодок.

Legion-Media

Посетить достопримечательности

Музей янтаря . 90% мировых ресурсов янтаря добываются под Калининградом. Здесь можно увидеть необычные образцы камня.

. 90% мировых ресурсов янтаря добываются под Калининградом. Здесь можно увидеть необычные образцы камня. Рыбная деревня. Здесь смогли воссоздать уголок старого Кенигсберга. Обязательно прогуляйтесь по набережной, посмотрите на рыбную деревню с теплохода, загляните в местные кафе и смотровую площадку.

Также стоит посмотреть район Амалиенау, остров Канта, Кафедральный собор.

Личный опыт

"Я была в Калининграде два раза - в апреле и июне. В начале лета здесь более интересно, чем весной. Нет такого сильного ветра, поэтому можно много времени проводить на улице", - сообщила Полина Аксенова.

Читайте также на портале "Городовой":

Где находится самый красивый город русского Юга.

Город, являющийся родиной мыловарения и "столицей русского Рождества".

В каком закрытом поселке с XVII века живут потомки новгородцев.