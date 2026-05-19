Рецепт из 80-х, который до сих пор собирает всю семью за столом: клубничный пирог из детства

Основа этого пирога получается рассыпчатой и нежной, а сверху — густая ароматная глазурь с целыми ягодами. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарные записки обо всём".

Ингредиенты:

пшеничная мука — 200 г,

сливочное масло — 100 г,

сахар — 1 ст. л.,

соль — щепотка,

ледяная вода — 3-4 ст. л.

клубника — 3 стакана,

сахар — 150-200 г,

кукурузный крахмал — 3-4 ст. л.

Приготовление

Сначала готовлю тесто. Смешиваю муку, сахар и щепотку соли. Добавляю холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и быстро перетираю всё руками в крошку.

Постепенно вливаю ледяную воду и собираю тесто в мягкий шар. Заворачиваю его в плёнку и убираю в холодильник примерно на 30 минут. Пока тесто охлаждается, разогреваю духовку до 200 градусов.

Охлаждённое тесто раскатываю между двумя листами пергамента и аккуратно переношу в форму. Прижимаю к дну и бортикам, а затем прокалываю вилкой.

После этого обязательно убираю форму в морозилку примерно на 20 минут — именно благодаря этому основа получается особенно рассыпчатой и слоистой.

Сверху кладу лист пергамента и насыпаю груз — фасоль, горох или обычную соль. Выпекаю основу 10 минут, затем убираю груз и возвращаю в духовку ещё примерно на 10 минут до золотистого цвета.

Пока корж остывает, готовлю начинку. Половину клубники слегка разминаю вилкой. В кастрюле смешиваю сахар и кукурузный крахмал, добавляю воду и размятую клубнику. Варю на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не станет густой, прозрачной и насыщенно-красной.

Даём глазури немного остыть — по мере охлаждения она станет ещё гуще. На готовую основу выкладываю целые ягоды клубники, а сверху равномерно распределяю густую клубничную глазурь.

После этого убираю пирог в холодильник минимум на 2 часа, чтобы начинка хорошо застыла и пропитала ягоды.

Примерное время приготовления: 1 час + время на охлаждение

Личный опыт

Советую подавать такой пирог особенно со взбитыми сливками или сметаной — так получается ещё вкуснее!

