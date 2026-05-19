За грибами и на пляж — только с паспортом: ФСБ берет под усиленный контроль Выборг и Сосновый Бор до октября
Опубликовано: 19 мая 2026 12:47
Меры связаны с профилактикой нарушений в приграничных зонах.
С мая по октябрь сотрудники ФСБ выходят в усиленные рейды. Это не просто разовые проверки, а масштабная операция.
Патрули будут стоять на дорогах, проверять береговую линию и лесные тропы в приграничных районах, сообщает 47news со ссылкой на администрацию Выборгского района области.
Кого и где будут проверять
В зону внимания попали самые популярные направления для отдыха и туризма:
- Города: Выборг и Сосновый Бор.
- Районы: Выборгский, Кингисеппский, Сланцевский, Ломоносовский и Приозерский.
Если маршрут пролегает через эти места, будь готов встретить людей в форме.
Зачем это нужно?
У пограничников три главные цели:
- Нелегалы. Ищут тех, кто находится в стране без документов.
- Нарушители границы. Ловят тех, кто гуляет там, где нельзя.
- Браконьеры. Сейчас сезон, и ФСБ будет активно защищать рыбу и животных от незаконного вылова и охоты.
Какие документы положить в карман
Самое важное правило: нужно носить с собой паспорт РФ. Даже если ты просто поехал за грибами или на пляж.
- Для обычных поездок: достаточно внутреннего паспорта с пропиской.
- Для поездки вглубь погранзоны: если ты едешь в места, которые находятся совсем близко к границе (например, некоторые острова или поселки), одного паспорта мало. Нужен специальный пропуск. В темное время суток лучше не гулять.
