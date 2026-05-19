Сухая жара Египта против «все включено» в Турции: куда полететь из Петербурга летом за 160 тысяч

Главная ошибка многих — ждать «горящих» туров в разгар сезона. Сейчас это работает плохо. Если хочешь жить в классном современном отеле, а не в «бабушкином» пансионате, бронируй всё за 3–5 месяцев.



Генеральный директор компании TOURisME Мария Романова рассказала "Городовому", что раннее бронирование дает два плюса: минимальную цену и огромный выбор.

Хорошие отели разбирают быстро, и к июню остаются либо очень дорогие варианты, либо те, куда никто не хочет ехать.

Турция: классика, которая не подводит

Турция остается королевой летнего отдыха. Это идеальный вариант для тех, кто хочет нажать кнопку «выключить мозг».

"Это по-прежнему одно из лучших направлений по соотношению цены и качества: за порядка 160 тысяч рублей на двоих с вылетом из Санкт-Петербурга можно забронировать недельный отдых в хорошем современном отеле с all inclusive, бассейнами, анимацией и качественным сервисом", - говорит эксперт.

Вьетнам: Почему именно Нячанг?

Если Турция надоела, присмотрись к Вьетнаму. Летом там как раз сезон в Нячанге. В отличие от того же Пхукета, где в это время штормит и льют дожди, в Нячанге море спокойное и чистое.

"Курорт активно набирает популярность летом: туристов привлекают широкие пляжи, теплое море и новые комфортные отели. При раннем бронировании тур на двоих в хороший отель, при этом не на неделю, а дней на восемь здесь обойдется примерно в 200–220 тысяч рублей", - отмечает Мария Романова.

Египет: жарко, но выгодно

Многие боятся лететь в Египет летом из-за жары. И зря. На Красном море климат сухой, поэтому +35 там переносятся легче, чем +25 в Петербурге при высокой влажности.

"За счет сухого климата, большого количества новых отелей с зелеными территориями, бассейнами и кондиционируемыми номерами. При этом именно летом можно поймать очень хорошие цены: тур на неделю на двоих в качественный отель стартует примерно от 160 тысяч рублей", - говорит эксперт.

