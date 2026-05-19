Комплекс простых мер – и лысый газон снова зеленее крокодила: трава вырастет сочной и густой
Иногда владельцы участков сталкиваются с проблемой ухудшения состояния газона, который теряет свою первоначальную густоту и эстетичный вид. Причины данного явления могут быть разнообразны, включая дефицит влаги и питательных веществ, а также поражение грибковыми инфекциями или вредителями.
Для эффективного решения проблемы необходимо прежде всего определить первопричину ухудшения состояния газона. С этой целью проведите тщательный осмотр поврежденных участков, говорит агроном Ксения Давыдова.
Причины порчи газона
В случае обнаружения трещин на поверхности почвы это указывает на недостаток влаги. Решением такой проблемы является обеспечение регулярного полива и внесение комплексных удобрений, предназначенных для газонов.
Наличие бурых пятен на траве свидетельствует о возможном поражении грибковой инфекцией. В такой ситуации целесообразно применение фунгицидов и антибактериальных препаратов. Дополнительно рекомендуется проведение аэрации почвы для улучшения ее кислородного обмена.
Что делать, если атакуют вредители
Для выявления вредителей необходимо аккуратно извлечь небольшой участок травы с корневой системой и оценить ее состояние. Присутствие насекомых, личинок или червей в корнях указывает на необходимость применения специализированных химических средств защиты растений.
"Хотелось бы напомнить, что систематический уход за газоном является залогом его здоровья и эстетичного внешнего вида",– резюмировала эксперт.
Ранее мы рассказали, как избавиться от мышей в огороде.