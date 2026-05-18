Выбор очевиден: какие сувениры привезти из отпуска на Алтае - памятка для путешественников
Алтай - уникальное место, которое нужно обязательно посетить каждому туристу. Здесь прекрасная природа, живописные виды, чистейший воздух и небольшое количество туристов, что будет способствовать спокойному отдыху. В самом конце отпуска каждому путешественнику хочется привезти сувениры. Что стоит купить на Алтае? Портал "Городовой" назвал несколько подходящих вариантов.
Натуральные продукты
- Травяные сборы и фиточаи. На Алтае можно встретить множество растений, которые используются для чаев. Особой популярностью пользуются смеси из можжевельника, иван-чая, душицы, зверобоя, родиолы розовой. Советуем обратиться к семейным хозяйствам, которые занимаются сбором трав уже на протяжении нескольких поколений.
- Мед. Именно алтайский мед принято считать одним из лучших в России по вкусу. У такого продукта более яркий аромат и густая текстура. Здесь можно найти всевозможные сорта. Особенно стоит попробовать усть-коксинский мед, имеющий белый оттенок.
"Мёд продают на рынках, в фирменных магазинах и прямо на пасеках. Последние обычно расположены вдали от городов и дорог, в горных и предгорных районах. Многие пасеки даже проводят экскурсии, рассказывают о жизни пчёл, показывают процесс откачки. Мёд там может быть дешевле, чем в магазинах", - сообщает Мария Овсеец на сайте YouTravel.me.
- Кедровые орехи. Являются визитной карточкой Алтая. Тут можно найти свежие орехи по привлекательной цене.
Изделия народных мастеров
Алтай всегда славился традициями, которые передавались из поколение в поколение. Здесь проживает большое количество ремесленников, у которых можно приобрести посуду из глины, амулеты с местными символами, фигурки животных, шкатулки, изделия из камня.
Алтайская косметика
Местная косметика известна на всю Россию из-за натурального состава и высокого качества. Отсюда можно привезти кремы, бальзамы, шампуни, скрабы, маски для лица.
