Лотерея 50/50: почему почти половину всех ипотек года петербуржцы разобрали за один месяц

Опубликовано: 18 мая 2026 23:37
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
При этом доля одобрения заявок на ипотеку за последние полгода упала.

В начале 2026 года рынок жилья в Петербурге напоминал марафон. Люди массово скупали квартиры, пытаясь «запрыгнуть в последний вагон».

Причина проста: с 1 февраля изменились условия популярной «Семейной ипотеки», объяснил эксперт экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Айдар Имаев, пишет "Деловой Петербург".

Статистика это подтверждает. Почти половина всех ипотек первого квартала (45%) была выдана в морозном январе.

Эксперты объясняют: заёмщики понимали, что после февраля взять кредит на выгодных условиях станет намного сложнее. Так и вышло.

Что изменилось весной?

Как только правила ужесточили, интерес к льготным программам заметно поутих. Выдача льготных кредитов упала на 22%.

Если в прошлом году льготная ипотека занимала 82% всего рынка, то к весне её доля «сдулась» до 60%. Рынок начал остывать, и это закономерно. Когда халява заканчивается, люди начинают считать деньги внимательнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, как петербуржец сменил имя для того, чтобы взять ипотеку.

Новости Петербурга