Лотерея 50/50: почему почти половину всех ипотек года петербуржцы разобрали за один месяц
В начале 2026 года рынок жилья в Петербурге напоминал марафон. Люди массово скупали квартиры, пытаясь «запрыгнуть в последний вагон».
Причина проста: с 1 февраля изменились условия популярной «Семейной ипотеки», объяснил эксперт экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Айдар Имаев, пишет "Деловой Петербург".
Статистика это подтверждает. Почти половина всех ипотек первого квартала (45%) была выдана в морозном январе.
Эксперты объясняют: заёмщики понимали, что после февраля взять кредит на выгодных условиях станет намного сложнее. Так и вышло.
Что изменилось весной?
Как только правила ужесточили, интерес к льготным программам заметно поутих. Выдача льготных кредитов упала на 22%.
Если в прошлом году льготная ипотека занимала 82% всего рынка, то к весне её доля «сдулась» до 60%. Рынок начал остывать, и это закономерно. Когда халява заканчивается, люди начинают считать деньги внимательнее.
