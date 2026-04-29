Две ипотеки, две фамилии, три СНИЛС: история петербургского «двуликого», который почти списал все долги

Петербуржец взял в банке ипотеку и приобрёл квартиру в доме на Морской набережной.

В Петербурге произошла история, которая больше похожа на сценарий авантюрного сериала, чем на сухую сводку судебных новостей.

Житель Северной столицымужчина умудрился прожить две параллельные финансовые жизни, но в итоге «система» его догнала.

Мастер перевоплощений: как один человек стал двумя заемщиками

Петербуржец в 2023 году он взял ипотеку в банке «Дом.РФ» — 7,8 млн рублей на квартиру на Морской набережной. Дела не заладились, платить он перестал, и в 2024 году банк подал на его банкротство.

Но он не унывал. Еще до того, как его официально признали банкротом, он пошел в ЗАГС и сменил фамилию и отчество. Так на свет появился тот же человек, но с другой фамилией, пишет "ДП".

Под новым именем он отправился в банк ВТБ и взял вторую ипотеку — 6 млн рублей на строительство дома в Ленобласти. При этом старые долги никуда не делись, просто они «висели» на его прежней личности.

Фокус со СНИЛС и ИНН

Как ему это удалось? Ведь банки проверяют клиентов «под микроскопом». Секрет оказался в документах:

Три номера СНИЛС. Каким-то чудом у Дмитрия оказалось три разных страховых номера. В один банк он подал один номер, во второй — другой. Отсутствие ИНН. В базе ВТБ не было его ИНН, а фамилия была новой. Чистый паспорт. Новый паспорт на фамилию Х. выглядел безупречно.

Финансовый управляющий, которая вела первое банкротство, честно рассылала запросы. Но базы данных не выдавали совпадений.

Финал авантюры: жадность или ошибка?

Первое банкротство прошло «успешно». Квартиру на Морской набережной продали за 6,7 млн рублей. В декабре 2025 года суд официально списал Дмитрию все остатки долгов. Казалось бы — победа!

Но в начале 2026 года петербуржец перестал платить по второй ипотеке в ВТБ. Банк начал копать и обнаружил поразительное сходство своего должника с недавно обанкротившимся гражданином.

Сложив пазл из дат смены фамилии и биометрических данных, юристы ВТБ поняли: их обманули.

Суд мгновенно отменил решение о списании долгов. Сейчас процедура банкротства запущена заново, но правила игры изменились: