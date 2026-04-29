Две ипотеки, две фамилии, три СНИЛС: история петербургского «двуликого», который почти списал все долги

В Петербурге произошла история, которая больше похожа на сценарий авантюрного сериала, чем на сухую сводку судебных новостей.
Житель Северной столицымужчина умудрился прожить две параллельные финансовые жизни, но в итоге «система» его догнала.
Мастер перевоплощений: как один человек стал двумя заемщиками
Петербуржец в 2023 году он взял ипотеку в банке «Дом.РФ» — 7,8 млн рублей на квартиру на Морской набережной. Дела не заладились, платить он перестал, и в 2024 году банк подал на его банкротство.
Но он не унывал. Еще до того, как его официально признали банкротом, он пошел в ЗАГС и сменил фамилию и отчество. Так на свет появился тот же человек, но с другой фамилией, пишет "ДП".
Под новым именем он отправился в банк ВТБ и взял вторую ипотеку — 6 млн рублей на строительство дома в Ленобласти. При этом старые долги никуда не делись, просто они «висели» на его прежней личности.
Фокус со СНИЛС и ИНН
Как ему это удалось? Ведь банки проверяют клиентов «под микроскопом». Секрет оказался в документах:
- Три номера СНИЛС. Каким-то чудом у Дмитрия оказалось три разных страховых номера. В один банк он подал один номер, во второй — другой.
- Отсутствие ИНН. В базе ВТБ не было его ИНН, а фамилия была новой.
- Чистый паспорт. Новый паспорт на фамилию Х. выглядел безупречно.
Финансовый управляющий, которая вела первое банкротство, честно рассылала запросы. Но базы данных не выдавали совпадений.
Финал авантюры: жадность или ошибка?
Первое банкротство прошло «успешно». Квартиру на Морской набережной продали за 6,7 млн рублей. В декабре 2025 года суд официально списал Дмитрию все остатки долгов. Казалось бы — победа!
Но в начале 2026 года петербуржец перестал платить по второй ипотеке в ВТБ. Банк начал копать и обнаружил поразительное сходство своего должника с недавно обанкротившимся гражданином.
Сложив пазл из дат смены фамилии и биометрических данных, юристы ВТБ поняли: их обманули.
Суд мгновенно отменил решение о списании долгов. Сейчас процедура банкротства запущена заново, но правила игры изменились:
- Долги не спишут. По закону, если должник вел себя недобросовестно или скрывал сведения, суд оставляет долги на нем навсегда.
- Имущество заберут. Теперь и дом в Ленобласти, и любые другие активы уйдут с молотка.
- Уголовный риск. Такое поведение сильно смахивает на мошенничество в сфере кредитования или преднамеренное банкротство. А это уже реальный тюремный срок.