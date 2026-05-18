Я обожаю плов, но каждый раз мысль о казане, литрах масла, дыме на кухне и горе посуды убивает всё желание готовить. Автор Дзен-канала "Кухня узбечки" поделилась простым способом приготовления плова.

Ингредиенты:

рис — 375 г,

говядина — 350 г,

морковь — 2 шт.,

репчатый лук — 1 шт.,

изюм — 15 г,

сливочное масло — 60 г,

вода — 300 мл,

соль — 1 ст. л.,

зира (кумин) — 2 ч. л.,

молотый кориандр — по вкусу,

куркума — 0,5 ч. л.

Приготовление

Сначала подготавливаю всё заранее. Мясо нарезаю небольшими кусочками, добавляю соль, зиру и молотый кориандр. Хорошо перемешиваю руками, чтобы специи полностью раскрылись и пропитали говядину.

Готовлю плов в обычных банках: рассыпчатая вкуснятина без казана и суеты - image 1

Лук нарезаю мелкими кубиками, морковь — тонкой соломкой, как для классического плова. Рис промываю несколько раз в холодной воде, пока она не станет абсолютно прозрачной — это главный секрет рассыпчатости.

Теперь самое интересное — сборка в банки.

Беру три чистые банки и выкладываю всё слоями: сначала немного лука, затем рис (по 125 г в каждую банку), далее морковь, немного изюма для лёгкой сладковатой нотки, потом мясо и сверху по кусочку сливочного масла.

Отдельно готовлю ароматную заливку: смешиваю тёплую воду, соль, зиру и куркуму. Аккуратно заливаю в банки так, чтобы жидкость полностью покрыла рис.

Банки накрываю крышками, ставлю в кастрюлю с полотенцем на дне, наливаю воду и довожу до кипения. Затем убавляю огонь до минимума и оставляю на 1,5 часа.

Когда всё готово, аккуратно достаю банки и выкладываю плов на большое блюдо. Получается рассыпчато, сочно и очень ароматно.

Примерное время приготовления: 20 минут подготовки + 1,5 часа томления

Личный опыт

Иногда я добавляю чуть больше изюма — получается интересный контраст сладкого и пряного вкуса, который делает этот плов ещё более восточным.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусную закуску из лаваша, яиц и сыра.