Готовлю плов в обычных банках: рассыпчатая вкуснятина без казана и суеты
Я обожаю плов, но каждый раз мысль о казане, литрах масла, дыме на кухне и горе посуды убивает всё желание готовить. Автор Дзен-канала "Кухня узбечки" поделилась простым способом приготовления плова.
Ингредиенты:
-
рис — 375 г,
-
говядина — 350 г,
-
морковь — 2 шт.,
-
репчатый лук — 1 шт.,
-
изюм — 15 г,
-
сливочное масло — 60 г,
-
вода — 300 мл,
-
соль — 1 ст. л.,
-
зира (кумин) — 2 ч. л.,
-
молотый кориандр — по вкусу,
-
куркума — 0,5 ч. л.
Приготовление
Сначала подготавливаю всё заранее. Мясо нарезаю небольшими кусочками, добавляю соль, зиру и молотый кориандр. Хорошо перемешиваю руками, чтобы специи полностью раскрылись и пропитали говядину.
Лук нарезаю мелкими кубиками, морковь — тонкой соломкой, как для классического плова. Рис промываю несколько раз в холодной воде, пока она не станет абсолютно прозрачной — это главный секрет рассыпчатости.
Теперь самое интересное — сборка в банки.
Беру три чистые банки и выкладываю всё слоями: сначала немного лука, затем рис (по 125 г в каждую банку), далее морковь, немного изюма для лёгкой сладковатой нотки, потом мясо и сверху по кусочку сливочного масла.
Отдельно готовлю ароматную заливку: смешиваю тёплую воду, соль, зиру и куркуму. Аккуратно заливаю в банки так, чтобы жидкость полностью покрыла рис.
Банки накрываю крышками, ставлю в кастрюлю с полотенцем на дне, наливаю воду и довожу до кипения. Затем убавляю огонь до минимума и оставляю на 1,5 часа.
Когда всё готово, аккуратно достаю банки и выкладываю плов на большое блюдо. Получается рассыпчато, сочно и очень ароматно.
Примерное время приготовления: 20 минут подготовки + 1,5 часа томления
Личный опыт
Иногда я добавляю чуть больше изюма — получается интересный контраст сладкого и пряного вкуса, который делает этот плов ещё более восточным.
Ранее мы писали о том, как приготовить вкусную закуску из лаваша, яиц и сыра.