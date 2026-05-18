Как подкормить пионы в мае – куст руками не обхватить: агроном Давыдова раскрыла 3 секрета

Агроном Давыдова поделилась личным опытом

Вы удобряете пионы в мае, а они все равно цветут как-то вяло? Оказывается, дело не в майской подкормке. Агроном с 20-летним стажем Ксения Давыдова раскрывает секрет, о котором молчат большинство садоводов.

Все решается в прошлом году

Большинство дачников ошибаются. Они думают, что стоит засыпать куст удобрениями в мае — и он выдаст шапки цветов. Но нет.

«Закладка цветоносов этого года происходит сразу после цветения, то есть начиная с конца июня прошлого года», — объясняет Ксения Давыдова.

Простыми словами: если вы прошлым летом забили на пионы, сейчас уже не разгонитесь. Майские подкормки лишь укрепят куст для будущего сезона, но не исправят прошлогодние ошибки.

«Я всегда кормила пионы только весной. Цвели так себе. Агроном Давыдова посоветовала подкормить их после цветения в прошлом году. И в этом — я просто плакала от счастья. Кустов не видно за цветами!», - рассказала москвичка Наталья, 51 год.

Когда еще не поздно: важный срок

Если ваши пионы — средних или поздних сортов и стоят еще в плотных бутонах, время есть.

Правильная подкормка сейчас – до конца мая:

укрепит корни и стебли; поможет кусту пережить зиму; заложит потенциал на следующий год.

А вот если бутоны уже раскрылись или начали розоветь — все, поезд ушел. Отложите удобрения до конца лета.

Чем нельзя кормить пионы

Ксения Давыдова предупреждает: пионы ненавидят азот. Запомните это раз и навсегда.

Никогда не давайте пионам:

свежий навоз (даже разбавленный);

перепревший навоз;

настой травы (зеленое удобрение);

биогумус;

любое удобрение с высоким содержанием азота.

Три рабочие подкормки от агронома Давыдовой

1. Удобрение… с пометкой «Осень»

Оказывается, именно осеннее удобрение (с маркировкой «Осень») — идеально для пионов весной. В нем минимум азота и максимум фосфора с калием.

Разбросайте по тающему снегу (когда осталось 10 см) или прямо сейчас по влажной земле.

2. Костная мука + рыбная мука

На взрослый куст — 3-4 горсти смеси: примерно поровну костной и рыбной муки. Рассыпьте по приствольному кругу, слегка зарыхлите (совсем неглубоко, чтобы не повредить корни). Это долгая и мощная поддержка.

3. Двойной суперфосфат — хит сезона

Профессионалы из питомников делают именно так. Да, в суперфосфате есть немного азота, но для пионов это идеальный баланс.

Два способа внесения:

Надолго (сухой): рассыпьте гранулы вокруг куста — они будут работать медленно, но верно.

Быстрый эффект (жидкий): стакан гранул залейте литром горячей воды, перемешайте. Возьмите 2 столовые ложки этого концентрата на 8-10 литров воды. Полейте куст. На взрослый куст — 8 литров.

