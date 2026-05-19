Оказывается, настоящая окрошка должна быть именно такой: ошибка, которую допускают все
Если заглянуть в историю, становится понятно: классическая окрошка изначально готовилась именно на квасе. Историки и кулинары изучили старинные рецепты и выяснили, что кефир тогда просто не использовали — массово он появился гораздо позже, уже во времена СССР.
Рецептом классической окрошки поделился автор Дзен-канала Kulinarista.
Ингредиенты:
- варёная колбаса — 300 г,
- картофель — 2 шт.,
- яйца — 3 шт.,
- огурец — 1 шт.,
- зелёный лук и укроп — 100 г,
- квас — 1,5 л,
- сметана — 80 г,
- соль — по вкусу,
- перец — по вкусу.
Приготовление
Картофель отвариваю до готовности и даю ему полностью остыть. Яйца варю вкрутую, очищаю от скорлупы и тоже охлаждаю.
Зелёный лук и укроп мелко нарезаю, слегка посыпаю солью и немного приминаю ложкой — так зелень становится ароматнее и отдаёт больше вкуса.
Картофель, яйца, огурец и варёную колбасу нарезаю небольшими кубиками. Размер можно выбрать по своему вкусу: кто-то любит покрупнее, а кто-то почти "салатную крошку".
Все ингредиенты перекладываю в большую кастрюлю, добавляю зелень и заливаю холодным квасом. После этого остаётся только посолить, поперчить и хорошо перемешать.
Подаю окрошку обязательно со сметаной.
Примерное время приготовления: 30 минут
Личный опыт
Сметану я беру с жирностью 20% и ниже, густая здесь не подойдёт, потому что она не растворится. Кроме того, добавляю в суп ложку хрена или горчицы для пикантности.
