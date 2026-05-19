Оказывается, настоящая окрошка должна быть именно такой: ошибка, которую допускают все

Опубликовано: 19 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Каждое лето начинается один и тот же спор: на чём всё-таки готовить окрошку — на квасе или на кефире?

Если заглянуть в историю, становится понятно: классическая окрошка изначально готовилась именно на квасе. Историки и кулинары изучили старинные рецепты и выяснили, что кефир тогда просто не использовали — массово он появился гораздо позже, уже во времена СССР.

Рецептом классической окрошки поделился автор Дзен-канала Kulinarista.

Ингредиенты:

  • варёная колбаса — 300 г,
  • картофель — 2 шт.,
  • яйца — 3 шт.,
  • огурец — 1 шт.,
  • зелёный лук и укроп — 100 г,
  • квас — 1,5 л,
  • сметана — 80 г,
  • соль — по вкусу,
  • перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель отвариваю до готовности и даю ему полностью остыть. Яйца варю вкрутую, очищаю от скорлупы и тоже охлаждаю.

Зелёный лук и укроп мелко нарезаю, слегка посыпаю солью и немного приминаю ложкой — так зелень становится ароматнее и отдаёт больше вкуса.

Картофель, яйца, огурец и варёную колбасу нарезаю небольшими кубиками. Размер можно выбрать по своему вкусу: кто-то любит покрупнее, а кто-то почти "салатную крошку".

Все ингредиенты перекладываю в большую кастрюлю, добавляю зелень и заливаю холодным квасом. После этого остаётся только посолить, поперчить и хорошо перемешать.

Подаю окрошку обязательно со сметаной.

Примерное время приготовления: 30 минут

Личный опыт

Сметану я беру с жирностью 20% и ниже, густая здесь не подойдёт, потому что она не растворится. Кроме того, добавляю в суп ложку хрена или горчицы для пикантности.

