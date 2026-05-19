«Святотатство», а не невинная глупость: Пиотровский жестко осудил «вооруженную провокацию» в Эрмитаже
В Петербурге обсуждают дикую выходку в самом сердце Эрмитажа — Георгиевском зале. 17 мая, когда в музей пускали бесплатно, один из посетителей решил, что он вправе занять императорский трон.
Но это не было селфи ради забавы. Все оказалось гораздо серьезнее и опаснее.
Захват трона под крики о судах
Все случилось мгновенно. Мужчина внезапно перемахнул через защитные канаты и уселся прямо на Большой императорский трон.
Вместо того чтобы любоваться интерьерами, он начал громко выкрикивать проклятия и обвинения в адрес российских судов. Позже выяснилось, что это был своего рода «протест»: мужчина был недоволен решением по своему гражданскому делу.
Нож в ботинке и драка с гвардией
Когда смотрители попытались урезонить «самозванца», тот полез в драку. Пришлось вызывать Росгвардию. Пока нарушителя крутили, зал в экстренном порядке эвакуировали — безопасность туристов была под угрозой.
Самое страшное выяснилось при досмотре. Оказалось, мужчина пришел в музей подготовленным. В его обуви нашли спрятанный японский нож-танто.
В Эрмитаже это официально назвали «вооруженной провокацией». К счастью, пустить холодное оружие в ход он не успел.
Реакция Пиотровского: «Это святотатство»
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский не стал подбирать мягких слов. Он заявил, что это не просто хулиганство или глупая выходка, а настоящее преступление против культуры.
Пиотровский назвал инцидент «вооруженным вандализмом» и «святотатством». По его мнению, даже если экспонат остался цел, культуре нанесли тяжелую моральную пощечину, сообщает "Деловой Петербург".
Что будет с троном и безопасностью?
К счастью, люди не пострадали. Сам трон сейчас изучают реставраторы. На первый взгляд повреждений нет, но эксперты должны убедиться, что вековой раритет не получил скрытых дефектов после такого «визита».