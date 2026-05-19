«Святотатство», а не невинная глупость: Пиотровский жестко осудил «вооруженную провокацию» в Эрмитаже

В Георгиевском зале петербуржец "захвал" трон.

В Петербурге обсуждают дикую выходку в самом сердце Эрмитажа — Георгиевском зале. 17 мая, когда в музей пускали бесплатно, один из посетителей решил, что он вправе занять императорский трон.

Но это не было селфи ради забавы. Все оказалось гораздо серьезнее и опаснее.

Захват трона под крики о судах

Все случилось мгновенно. Мужчина внезапно перемахнул через защитные канаты и уселся прямо на Большой императорский трон.

Вместо того чтобы любоваться интерьерами, он начал громко выкрикивать проклятия и обвинения в адрес российских судов. Позже выяснилось, что это был своего рода «протест»: мужчина был недоволен решением по своему гражданскому делу.

Нож в ботинке и драка с гвардией

Когда смотрители попытались урезонить «самозванца», тот полез в драку. Пришлось вызывать Росгвардию. Пока нарушителя крутили, зал в экстренном порядке эвакуировали — безопасность туристов была под угрозой.

Самое страшное выяснилось при досмотре. Оказалось, мужчина пришел в музей подготовленным. В его обуви нашли спрятанный японский нож-танто.

В Эрмитаже это официально назвали «вооруженной провокацией». К счастью, пустить холодное оружие в ход он не успел.

Реакция Пиотровского: «Это святотатство»

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский не стал подбирать мягких слов. Он заявил, что это не просто хулиганство или глупая выходка, а настоящее преступление против культуры.

Пиотровский назвал инцидент «вооруженным вандализмом» и «святотатством». По его мнению, даже если экспонат остался цел, культуре нанесли тяжелую моральную пощечину, сообщает "Деловой Петербург".

Что будет с троном и безопасностью?

К счастью, люди не пострадали. Сам трон сейчас изучают реставраторы. На первый взгляд повреждений нет, но эксперты должны убедиться, что вековой раритет не получил скрытых дефектов после такого «визита».

Ранее «Городовой» рассказывал об инциденте.