Магнитные бури могут начаться в любой момент: учёные сделали тревожное заявление

Опубликовано: 19 мая 2026 09:34
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Астрономы предупреждают: к планете движется выброс солнечной массы.

Учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о резком росте активности Солнца. По словам специалистов, светило сейчас находится в нестабильном состоянии, а главную угрозу представляет крупная корональная дыра — область, из которой в космос вырываются мощные потоки солнечного ветра.

Пока магнитосфера Земли справляется с нагрузкой, однако ситуация может резко измениться уже в ближайшие сутки.

Странное поведение Солнца

Специалисты отмечают, что вспышечная активность развивается нестабильно. Даже в периоды относительного спокойствия на Солнце внезапно возникают мощные энергетические выбросы без явных предпосылок.

По оценкам экспертов, такая "нервозность" светила может сохраняться всю первую половину недели.

Чем это грозит Земле

Повышенная солнечная активность способна влиять на спутниковую связь, GPS-навигацию и работу техники. Кроме того, в периоды геомагнитных возмущений многие люди жалуются на головные боли, скачки давления, слабость и ухудшение самочувствия.

Учёные продолжают следить за ситуацией и обещают оперативно сообщать о новых изменениях.

