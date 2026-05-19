Не только фрукты: что привезти из Таиланда в качестве сувенира - минимальные затраты гарантированы
Не только фрукты: что привезти из Таиланда в качестве сувенира - минимальные затраты гарантированы

Опубликовано: 19 мая 2026 08:15
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
К каким сувенирам стоит присмотреться в Таиланде

Сейчас Таиланд является одним из самых популярных направлений для отдыха. Здесь дешево, атмосферно и жарко, что позволяет отдыхать в любое время года. Что можно привезти из отпуска? Портал "Городовой" назвал несколько подходящих вариантов.

Украшения

В Таиланде продают украшения из натурального камня, дерева, кокоса, ракушек и жемчуга. Считается, что у такой бижутерии положительная энергетика. Также привлекают и низкие цены.

Фрукты

Перевозить фрукты в свежем виде будет затруднительно, ведь они быстро портятся. Лучше отдать предпочтение сушеным, вяленым плодам и ягодам. Не пытайтесь провезти дуриан, ведь этот фрукт имеет сильный неприятный запах.

Чай

Привычный чай в Таиланде не встретить, но можно найти травяные сборы. Большой популярностью пользуется жасминовый, женьшеневый, синий чай. Такой товар лучше всего покупать в крупных магазинах или на рынках.

Косметика

Многие туристы везут из Таиланда косметические средства. Отличным вариантом станет кокосовое масло, мыло с экстрактами манго, зубная паста на основе трав, дезодорант-кристалл, который изготавливается на основе минерала алунита.

Одежда

"Особое внимание стоит обратить на тайский шелк и хлопок. На плавучих и ночных рынках часто можно приобрести рубашки, юбки, платья, туники и палантины, расписанные вручную, а также соломенные шляпы ручной работы и другие аксессуары, в том числе из натуральной кожи", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Личный опыт

"Я привозила из Таиланда дезодорант-кристалл, украшения из жемчуга и дерева, а также шелковый платок. Цены здесь очень дешевые, поэтому каждый турист сможет найти сувениры под свой бюджет", - рассказывает Полина Аксенова.

