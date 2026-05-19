Май с характером июля: синоптики обещают Петербуругу самый жаркий день года, а Москва бьет рекорд сорокалетней давности
В этом году лето решило сразу включить режим «июль». Жителей обеих столиц ждет настоящий солнцепек. Разбираемся, к чему готовиться и когда это закончится.
Петербург: самый жаркий день года
Сегодня в Петербурге будет по-настоящему жарко. Воздух прогреется до +30°, сообщает синоптик Михаил Леус.
Для города на Неве это серьезная цифра — сегодняшний день станет самым теплым с начала года.
Такая жара в Петербурге долго не продержится. Уже в среду погода резко изменится. Температура упадет до комфортных +20°, и могут пройти короткие дожди.
Москва: идем на рекорд 40-летней давности
В столице ситуация еще жарче. Градусники покажут +30…+32°. Это не просто «тепло», это заявка на исторический рекорд. Последний раз такая жара 19 мая была аж в 1979 году.
В городе будет сухо и почти безветренно. Давление немного выше нормы.
Как пережить «внезапное лето»?
Такие скачки температуры — стресс для организма. Вот пара простых советов, которые помогут легче перенести жару:
- Пейте воду. Обычную, не газировку. В такую погоду организм теряет влагу мгновенно.
- Ищите тень. Старайтесь не находиться под прямыми лучами с 12 до 16 часов.
- Берегите питомцев. Не оставляйте животных в закрытых машинах даже на минуту — это смертельно опасно.
- Одежда. Лучше всего — светлый хлопок или лен. Синтетика в +30 превращается в персональную сауну.
Почему так жарко?
Синоптики объясняют: на нас навалились сразу и циклон, и антициклон. В Петербург тепло пригнал теплый сектор циклона из Европы, а Москву удерживает в «горячих объятиях» область высокого давления.
