Лоцман за 30 тысяч и катера-невидимки: что на самом деле происходит с ночными прогулками по Неве

Туристы думают, что речные прогулки в Северной столице теперь невозможны.

Этой весной рынок водных прогулок в Петербурге штормит сильнее, чем Неву в плохую погоду. Из-за новых правил ночной город с воды стал доступен не всем.

Что случилось и почему теперь сложно просто «снять катер на развод мостов».

Паника на пустом месте

Главная проблема сейчас — это слухи. Из-за новостей о запретах у туристов сложилось впечатление, что водные экскурсии в Петербурге закрыли совсем, пишет "Деловой Петербург" соссылкой на участников рынка.

Владельцы компаний жалуются: на майских праздниках спрос рухнул. Люди звонят и удивленно спрашивают: «А вы вообще работаете?»

На самом деле всё работает, но по новым правилам. Днем кататься можно без проблем, а вот ночью начинаются нюансы.

Кто попал под запрет

С этого года маломерным судам (это небольшие частные катера и лодки) запретили выходить в центр города с 23:00 до 05:00. Официально это связано с безопасностью.

В реестре города около 4 тысяч таких судов. Большинство из них теперь запрещены у причалов в самое прибыльное время — когда разводят мосты.

Но есть и те, на кого запрет не влияет: это большие экскурсионные теплоходы (их около 170). Они считаются пассажирскими судами, у них больше проверок и строже лицензии, поэтому им работать разрешили.

Лоцман по цене отпуска

Для владельцев маленьких катеров оставили одну лазейку: хочешь возить туристов ночью — нанимай лоцмана. Это профессиональный проводник, который помогает маневрировать в узких пролетах.

Но есть огромная проблема — цена. Услуги лоцмана стоят около 30 тысяч рублей за один выход. Для владельца катера это делает поездку золотой.

Либо придется задирать ценник для туристов до небес, либо работать в убыток. Большинство просто отказалось от этой затеи.

Бой с «тенью»

Власти не скрывают, что запрет помогает бороться с нелегалами. Огромная часть владельцев катеров годами работала «в черную»: брали наличку, не платили налоги и не гарантировали безопасность. Таких называют «инкогнито».

Теперь ловить их стало проще. Если маленький катер идет по Неве после 23:00 без лоцмана и документов — это сразу штраф и стоянка.

Как теперь кататься туристам?

Если вы едете в Петербург и хотите на воду, запомните три вещи:

Дневные прогулки по рекам и каналам работают в обычном режиме. Никаких запретов нет. На развод мостов теперь лучше идти на большом двухпалубном теплоходе. Они ходят легально и по расписанию. Частный катер ночью — это теперь либо очень дорого, либо риск нарваться на проверку прямо посреди Невы.

Рынок меняется: «диких» прогулок становится меньше, а официальных — больше. Но за порядок придется платить — либо потерей романтики наедине с капитаном, либо рублем.

