Ночь на Неве без лодок: запрет для маломерок в центре Петербурга

Ночные прогулки на малых судах в центральной части Невы теперь под запретом. Об этом сообщил замглавы комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Гончаров.
На пресс-конференции в ТАСС он отметил, что с 1 марта введен запрет на движение маломерных судов всех типов в центральной акватории города с 23:00 до 5:00 утра.
Ограничения распространяются на участок между Благовещенским, Биржевым, Сампсониевским и Литейным мостами.
Недавно власти подвели итоги первой в истории Петербурга зимней навигации, которая прошла успешно. За три месяца по Неве перевезли более 8,5 тыс. пассажиров, а к причалу «Петропавловская крепость» подошли 175 судов ледового класса и на воздушной подушке.