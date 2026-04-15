Городовой / Город / Ночь на Неве без лодок: запрет для маломерок в центре Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Ночь на Неве без лодок: запрет для маломерок в центре Петербурга

Опубликовано: 15 апреля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
Ограничения действуют на участке, ограниченном Благовещенским, Биржевым, Сампсониевским и Литейным мостами.

Ночные прогулки на малых судах в центральной части Невы теперь под запретом. Об этом сообщил замглавы комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Гончаров.

На пресс-конференции в ТАСС он отметил, что с 1 марта введен запрет на движение маломерных судов всех типов в центральной акватории города с 23:00 до 5:00 утра.

Ограничения распространяются на участок между Благовещенским, Биржевым, Сампсониевским и Литейным мостами.

Недавно власти подвели итоги первой в истории Петербурга зимней навигации, которая прошла успешно. За три месяца по Неве перевезли более 8,5 тыс. пассажиров, а к причалу «Петропавловская крепость» подошли 175 судов ледового класса и на воздушной подушке.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью