Городовой / Новости Петербурга / Ленинградские шлягеры в садовой беседке и 900 музыкантов в крепости: куда сходить в Петербурге бесплатно
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сплетники мгновенно замолчат: Омар Хайям одной фразой поставил их на место — сейчас особенно актуально Полезное
«Святотатство», а не невинная глупость: Пиотровский жестко осудил «вооруженную провокацию» в Эрмитаже Новости Петербурга
Даже собственность не спасла: как в России продают квартиры без ведома хозяев Полезное
Лоцман за 30 тысяч и катера-невидимки: что на самом деле происходит с ночными прогулками по Неве Новости Петербурга
Магнитные бури могут начаться в любой момент: учёные сделали тревожное заявление Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Ленинградские шлягеры в садовой беседке и 900 музыкантов в крепости: куда сходить в Петербурге бесплатно

Опубликовано: 19 мая 2026 10:29
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Ленинградские шлягеры в садовой беседке и 900 музыкантов в крепости: куда сходить в Петербурге бесплатно
Ленинградские шлягеры в садовой беседке и 900 музыкантов в крепости: куда сходить в Петербурге бесплатно
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Город готовит интересные мероприятия.

В Санкт-Петербурге наступает время долгих прогулок и музыки под открытым небом. В этом сезоне город подготовил сразу два масштабных музыкальных подарка, на которые не нужно покупать билеты. Рассказываем, куда сходить и что послушать.

Музыкальный уют в Румянцевском саду

На Васильевском острове оживает старая добрая традиция. С 21 мая в Румянцевском саду стартует фестиваль «Иди на звук». Он продлится всё лето и закончится только в середине сентября.

Главная фишка здесь — исторический музыкальный павильон. Это та самая старинная сцена-беседка, где музыка звучит как-то по-особенному уютно.

Первый концерт сезона посвятят ленинградской эстраде. Это отличный повод вспомнить старые песни в исполнении ансамблей «Атаман», «Барыня» и солистов «Петербург-концерта».

Интересный факт: традиция бесплатных концертов в этом саду появилась еще в XIX веке. Тогда здесь играли военные духовые оркестры, а горожане чинно прогуливались под музыку. Сейчас атмосферу тех лет стараются бережно воссоздать.

  • Когда: 21 мая в 19:00 (и далее до 17 сентября).
  • Где: Румянцевский сад.
  • Цена: Бесплатно.

Грандиозный парад оркестров в крепости

Если в Румянцевском саду будет уютно и камерно, то в Петропавловской крепости готовят настоящий масштаб. 27 мая, в День города, Соборная площадь превратится в гигантскую сцену.

Только представьте: одновременно выйдут играть более 900 молодых музыкантов. Это огромный сводный оркестр. В исторических декорациях крепости прозвучат шедевры русской классики.

Это не просто концерт, а мощное шоу, где энергия сотен инструментов сливается в один поток.

  • Когда: 27 мая.
  • Где: Петропавловская крепость (Соборная площадь).
  • Цена: бесплатно.

Почему стоит пойти?

Оба события — это шанс увидеть «тот самый» Петербург. Без суеты, с живой музыкой и в красивых локациях. Берите друзей, одевайтесь по погоде и наслаждайтесь моментом. Такое лето бывает только здесь.

Ранее «Городовой» рассказывал, что происходит с прогулками по Неве на маломерных судах.

Новости Петербурга