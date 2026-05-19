Даже собственность не спасла: как в России продают квартиры без ведома хозяев

Опубликовано: 19 мая 2026 10:22
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
И почему суд признаёт такие сделки законными.

Продажа квартиры без согласия нынешнего собственника кажется невозможной. Однако судебная практика показывает: даже законно купленное жильё могут отобрать спустя годы.

Необычный случай произошёл с жительницей Москвы. Женщина приобрела квартиру по выгодной цене и спокойно жила в ней почти три года. Но однажды выяснилось, что жильё уже продано с публичных торгов, а у квартиры появился новый владелец.

Почему сделку отменили

Во время процедуры банкротства арбитражный управляющий проверил продажу квартиры и посчитал её подозрительной. По закону сделки могут оспорить, если они были совершены в течение трёх лет до банкротства и нанесли ущерб кредиторам.

Суд установил, что на момент продажи у владелицы уже были долги примерно на 2 миллиона рублей. Информация об исполнительных производствах находилась в открытом доступе на сайте ФССП.

Из-за этого суд решил, что квартира была продана для сокрытия имущества от кредиторов, а покупательница могла знать о проблемах продавца — в том числе из-за слишком выгодной цены.

Почему не помогло даже отсутствие уведомлений

Женщина пыталась оспорить решение, заявляя, что не получала судебных повесток. Но суд указал: уведомления отправлялись по адресу регистрации, а то, что она там фактически не проживала, значения уже не имеет.

В итоге сделку признали недействительной, квартиру выставили на торги и продали новому владельцу.

Юристы предупреждают: при покупке жилья на вторичном рынке тщательно проверяйте продавца, особенно наличие долгов, исполнительных производств и признаки возможного банкротства.

