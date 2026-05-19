Сплетники мгновенно замолчат: Омар Хайям одной фразой поставил их на место — сейчас особенно актуально
Персидский философ и поэт Омар Хайям приобрёл широкую известность благодаря своим афористичным четверостишиям, известным как «рубаи». Глубина и актуальность заложенных в них простых истин сохраняют свою значимость и по сей день.
Хайям обладал уникальной способностью одной фразой обличать лжецов, лицемеров и предателей, а также адресовать ёмкие слова завистникам и сплетникам.
"Когда о вас сплетничают — это значит, что вас хватает не только на себя, но и на других. Они заполняют себя вами"
Согласно воззрениям персидского философа, склонность к обсуждению других свойственна тем, кто не обрёл собственного счастья и удовлетворения. Недовольные собственной жизнью, они фокусируют внимание на окружающих, порождая слухи и сплетни.
Тем не менее, сам факт обсуждения нашей персоны за спиной свидетельствует о нашей значимости для окружающих. По мнению Хайяма, мы способны вызывать интерес у других, заполняя пустоту их существования.
Поэт призывает не поддаваться унынию из-за сплетен, а рассматривать их как своеобразный комплимент, подчёркивающий нашу важность для окружающих.
Ранее мы рассказали, чем не должен делиться умный человек.