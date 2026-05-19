60 растений в зеркалах и ландшафт 1900 года: где в Петербурге искать сады с историей и секретными билетами
Май в Петербурге — это не только корюшка, но и долгожданная зелень. В городе открылись сразу две классные локации, где можно почувствовать природу, не уезжая на дачу. Рассказываем, куда бежать за красивыми фото и свежим воздухом.
Зеркальный сад у Манежа
Прямо в центре города, у западного фасада Манежа, появилось необычное место — «Цветущий сад». Это художественная инсталляция, которая превратила городскую площадь в уютный уголок старинной русской усадьбы.
Что там интересного:
- Зеркала и цветы. Авторы установили зеркальные стелы. В них отражается Исаакиевский собор и более 60 живых растений. Выглядит очень эффектно.
- Зоны отдыха. Там поставили удобные скамейки. Можно просто посидеть в тишине посреди шумного центра.
- Искусство. Помимо цветов, в саду разместили панели с репродукциями картин.
- Вход свободный. Денег за посещение не берут, сад открыт для всех.
Это часть большого проекта к Году петербургской культуры. Отличное место, чтобы замедлиться и сделать пару кадров для соцсетей.
Секретные горки в Ботаническом саду
Если хочется чего-то более экзотического, загляните в Ботанический сад на Аптекарском острове. Там запускают легендарные экскурсии по «Альпийским горкам».
Почему это событие:
- Туда сложно попасть. В обычное время эта часть сада закрыта для прогулок. Билеты на «Горки» расхватывают быстрее, чем в знаменитый Японский сад.
- Мир в миниатюре. Вы увидите растения из Альп, Гималаев, Кавказа и Северной Америки. Все они собраны на искусственном горном ландшафте, который создали еще в 1900 году.
- Коротко и интересно. Прогулка с гидом длится 50 минут. Вам не успеет надоесть, а фактов узнаете много.
Важно по билетам: первые сеансы пройдут 19 мая в 16:30, следующие — 21 мая. Билеты нужно ловить на официальном сайте сада. В кассе в день прогулки их, скорее всего, уже не будет.
