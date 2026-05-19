60 растений в зеркалах и ландшафт 1900 года: где в Петербурге искать сады с историей и секретными билетами
60 растений в зеркалах и ландшафт 1900 года: где в Петербурге искать сады с историей и секретными билетами

Опубликовано: 19 мая 2026 11:31
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Город готовится к летнему сезону.

Май в Петербурге — это не только корюшка, но и долгожданная зелень. В городе открылись сразу две классные локации, где можно почувствовать природу, не уезжая на дачу. Рассказываем, куда бежать за красивыми фото и свежим воздухом.

Зеркальный сад у Манежа

Прямо в центре города, у западного фасада Манежа, появилось необычное место — «Цветущий сад». Это художественная инсталляция, которая превратила городскую площадь в уютный уголок старинной русской усадьбы.

Что там интересного:

  • Зеркала и цветы. Авторы установили зеркальные стелы. В них отражается Исаакиевский собор и более 60 живых растений. Выглядит очень эффектно.
  • Зоны отдыха. Там поставили удобные скамейки. Можно просто посидеть в тишине посреди шумного центра.
  • Искусство. Помимо цветов, в саду разместили панели с репродукциями картин.
  • Вход свободный. Денег за посещение не берут, сад открыт для всех.

Это часть большого проекта к Году петербургской культуры. Отличное место, чтобы замедлиться и сделать пару кадров для соцсетей.

Секретные горки в Ботаническом саду

Если хочется чего-то более экзотического, загляните в Ботанический сад на Аптекарском острове. Там запускают легендарные экскурсии по «Альпийским горкам».

Почему это событие:

  • Туда сложно попасть. В обычное время эта часть сада закрыта для прогулок. Билеты на «Горки» расхватывают быстрее, чем в знаменитый Японский сад.
  • Мир в миниатюре. Вы увидите растения из Альп, Гималаев, Кавказа и Северной Америки. Все они собраны на искусственном горном ландшафте, который создали еще в 1900 году.
  • Коротко и интересно. Прогулка с гидом длится 50 минут. Вам не успеет надоесть, а фактов узнаете много.

Важно по билетам: первые сеансы пройдут 19 мая в 16:30, следующие — 21 мая. Билеты нужно ловить на официальном сайте сада. В кассе в день прогулки их, скорее всего, уже не будет.

Ранее «Городовой» рассказывал, куда сходить в Петербурге бесплатно.

