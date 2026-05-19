Петербург на низком старте: в Сестрорецке чистят пляжи, а на озерах ждут первых «моржей»

В Петербург пришло настоящее лето.

На улице под +30, и городские службы уже вовсю готовят берега к наплыву отдыхающих. Коммунальщики уже вышли на объекты, сообщает телеграм-канал "Комфортный Петербург".

Сейчас активно приводят в порядок пляж «Дюны» в Сестрорецке — одно из самых любимых мест петербуржцев. Там убирают мусор и проверяют территорию.

Спасатели тоже не сидят на месте. Они уже начали патрулировать популярные точки: реки Волхов и Сясь, озера Озерко и Нестеровское, а также знаменитые карьеры в поселке Шапки.

Такие рейды теперь станут ежедневными и продлятся до самого конца лета.

Главная опасность — «ледяной шок»

Несмотря на жару, прыгать в воду сейчас — плохая затея. За пару жарких дней Нева и Финский залив прогреться не успели. Вода в них по-прежнему ледяная.

Когда вы из 30-градусного пекла резко ныряете в холодную воду, организм испытывает температурный шок. Это может привести к судорогам или даже остановке сердца.

Спасатели предупреждают: пока просто загорайте на берегу, так безопаснее.

Важная деталь: где разрешено купаться?

Тут новости традиционно не самые веселые. Каждый год Роспотребнадзор проверяет пробы воды на петербургских пляжах.

Обычно проверку проходят всего 1–2 места (чаще всего это озеро Безымянное в Красном Селе или Ольгинский пруд), а иногда — вообще ни одного.

В Финском заливе вода часто не соответствует нормам по бактериям. Поэтому перед тем, как окунуться, лучше дождаться официального списка разрешенных мест, который ведомство публикует в начале сезона.

