Опасно жарко: Санкт-Петербург объявил «жёлтый» уровень и готовится побить рекорды прошлого века

В этом году весна решила сразу превратиться в лето.

В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности из-за жары. Сегодня, 19 мая, воздух в Северной столице может прогреться до +30 градусов. Для города на Неве в это время года — это настоящая аномалия.

Петербург плавится, Москва догоняет

Понедельник уже стал самым жарким днём с начала года для обеих столиц. В Москве термометры на ВДНХ показали +29,5°, а в Петербурге было чуть прохладнее — +24°. Но это был только разогрев.

Сегодня в Москве ожидают новый рекорд. Метеорологи смотрят на цифру +30,2° — именно столько было в 1979 году, сообщает синоптик Михаил Леус. Скорее всего, этот исторический максимум сегодня падет.

Рекорды по всей стране

Жара накрыла не только столицы. Огромный антициклон пригнал горячий воздух с юга в самые разные уголки России.

В Костромской области (город Кологрив) жара подскочила до +31,4°.

В Сыктывкаре и Ижевске побиты рекорды, которые держались почти 70 лет — с 1955 года.

Рекордные температуры фиксируют в Пермском крае, Вологодской и Пензенской областях.

Почему так жарко?

Всему виной мощный антициклон. Это огромный купол высокого давления, который не пускает дожди и облака, позволяя солнцу жарить на полную мощь.

Кроме того, установился «южный поток» — ветер буквально засасывает раскаленный воздух из южных широт прямо в центр России.

Для мая такие температуры выше нормы на 8–10 градусов. Это серьезная нагрузка на природу и технику.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербургу обещают самый жаркий день в этом году.