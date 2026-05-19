Городовой / Новости Петербурга / Опасно жарко: Санкт-Петербург объявил «жёлтый» уровень и готовится побить рекорды прошлого века
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Июнь - идеальное время: что делать в Калининграде в первый летний месяц - отпуск пройдет на ура Полезное
Закопанный канал, княжна из Смольного и дачи полярников: о чем расскажут новые имена на карте Петербурга Новости Петербурга
Не ежемесячно, а сразу: кому отдадут все пенсионные накопления одной суммой Полезное
Обретут внутреннюю силу: этот знак с 20 мая 2026 года окажется на вершине успеха – все враги будут повержены Полезное
Человек, победивший «Размыв»: не стало Владимира Гарюгина, руководившего подземкой Петербурга 30 лет Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Опасно жарко: Санкт-Петербург объявил «жёлтый» уровень и готовится побить рекорды прошлого века

Опубликовано: 19 мая 2026 14:51
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Опасно жарко: Санкт-Петербург объявил «жёлтый» уровень и готовится побить рекорды прошлого века
Опасно жарко: Санкт-Петербург объявил «жёлтый» уровень и готовится побить рекорды прошлого века
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
В этом году весна решила сразу превратиться в лето.

В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности из-за жары. Сегодня, 19 мая, воздух в Северной столице может прогреться до +30 градусов. Для города на Неве в это время года — это настоящая аномалия.

Петербург плавится, Москва догоняет

Понедельник уже стал самым жарким днём с начала года для обеих столиц. В Москве термометры на ВДНХ показали +29,5°, а в Петербурге было чуть прохладнее — +24°. Но это был только разогрев.

Сегодня в Москве ожидают новый рекорд. Метеорологи смотрят на цифру +30,2° — именно столько было в 1979 году, сообщает синоптик Михаил Леус. Скорее всего, этот исторический максимум сегодня падет.

Рекорды по всей стране

Жара накрыла не только столицы. Огромный антициклон пригнал горячий воздух с юга в самые разные уголки России.

  • В Костромской области (город Кологрив) жара подскочила до +31,4°.
  • В Сыктывкаре и Ижевске побиты рекорды, которые держались почти 70 лет — с 1955 года.
  • Рекордные температуры фиксируют в Пермском крае, Вологодской и Пензенской областях.

Почему так жарко?

Всему виной мощный антициклон. Это огромный купол высокого давления, который не пускает дожди и облака, позволяя солнцу жарить на полную мощь.

Кроме того, установился «южный поток» — ветер буквально засасывает раскаленный воздух из южных широт прямо в центр России.

Для мая такие температуры выше нормы на 8–10 градусов. Это серьезная нагрузка на природу и технику.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербургу обещают самый жаркий день в этом году.

Новости Петербурга