Опасно жарко: Санкт-Петербург объявил «жёлтый» уровень и готовится побить рекорды прошлого века
В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности из-за жары. Сегодня, 19 мая, воздух в Северной столице может прогреться до +30 градусов. Для города на Неве в это время года — это настоящая аномалия.
Петербург плавится, Москва догоняет
Понедельник уже стал самым жарким днём с начала года для обеих столиц. В Москве термометры на ВДНХ показали +29,5°, а в Петербурге было чуть прохладнее — +24°. Но это был только разогрев.
Сегодня в Москве ожидают новый рекорд. Метеорологи смотрят на цифру +30,2° — именно столько было в 1979 году, сообщает синоптик Михаил Леус. Скорее всего, этот исторический максимум сегодня падет.
Рекорды по всей стране
Жара накрыла не только столицы. Огромный антициклон пригнал горячий воздух с юга в самые разные уголки России.
- В Костромской области (город Кологрив) жара подскочила до +31,4°.
- В Сыктывкаре и Ижевске побиты рекорды, которые держались почти 70 лет — с 1955 года.
- Рекордные температуры фиксируют в Пермском крае, Вологодской и Пензенской областях.
Почему так жарко?
Всему виной мощный антициклон. Это огромный купол высокого давления, который не пускает дожди и облака, позволяя солнцу жарить на полную мощь.
Кроме того, установился «южный поток» — ветер буквально засасывает раскаленный воздух из южных широт прямо в центр России.
Для мая такие температуры выше нормы на 8–10 градусов. Это серьезная нагрузка на природу и технику.
