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Не село, а музей под открытым небом: дом для талантливых художников России - где находится, что посмотреть

Опубликовано: 9 июня 2026 23:16
 Проверено редакцией
Не село, а музей под открытым небом: дом для талантливых художников России - где находится, что посмотреть
Не село, а музей под открытым небом: дом для талантливых художников России - где находится, что посмотреть
Legion-Media
Небольшое село, которое впечатлит творческих людей

На территории России есть множество вдохновляющих населенных пунктов, но особенно среди них выделяется Палех - село-академия, где работает множество художников. Туристам, которым нравится творчество, обязательно стоит посетить это место.

Где находится

Поселок Палех расположен в Ивановской области, в 60 км от Иваново. Село находится на реке Палешка. Из Москвы сюда можно добраться на автобусе, который отправляется с Щелковского вокзала. На собственном автомобиле необходимо ехать по трассе М-7 "Волга" через Вязники и Владимир. Из Санкт-Петербурга лучше всего добираться на поезде до Шуи, после чего выбрать такси или автобус.

Чем уникален

"Здесь расположен центр иконописи и лаковой миниатюры, и с далёкого XVII века в нём трудятся мастера, создающие великолепные иконы, известные на весь мир. Также тут создают броши, панно и другие расписанные золотом вещички, как правило, по чёрному фону", - сообщает портал "Яндекс-Путешествия".

На данный момент поселок представляет собой большой музей под открытым небом. Здесь расписаны практически все дома, из-за чего создается особая атмосфера. Творческих людей тянет сюда магнитом.

Что посетить

  • Музей Палехского искусства. Здесь можно увидеть произведения палехской миниатюры, картины голландской и итальянской школ и прочие экспонаты. Всего тут насчитывают более 10 000 предметов, 8000 книг. После посещения музея обязательно купите сувениры.
  • Крестовоздвиженский храм Палеха. Сооружение расположено в центре Палеха, при этом оно является украшением поселка. Церковь построили в 1774 году, она была расписана художником Сапожниковым. В СССР храму удалось избежать разрушения.
  • Мастерская "Палехский стиль". Здесь работают знаменитые художники, которые продолжают рисовать по старинным традициям. Тут можно приобрести ларец, шкатулку, икону и прочие сувениры.

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Автор:
Полина Аксенова
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