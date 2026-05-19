Эти оладьи исчезают быстрее пирожков: домашние требуют готовить их снова
Готовится всё быстро, продукты самые простые, а результат получается таким, будто полдня провел на кухне. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Рецепты от мамули".
Ингредиенты:
- кефир, простокваша или кислое молоко — 500 мл,
- яйцо — 1 шт.,
- соль — 1 ч. л.,
- сахар — 1 ч. л.,
- сода — 1 ч. л.,
- уксус — для гашения,
- сливочное масло — 30 г,
- мука — 450 г,
- варёные яйца — 4 шт.,
- зелёный лук — по вкусу,
- укроп — по вкусу,
- петрушка — по вкусу
Приготовление
Готовлю начинку. Зелёный лук, укроп и петрушку мелко нарезаю. Варёные яйца нарезаю небольшими кубиками и смешиваю с зеленью.
Для теста беру тёплый кефир или кислое домашнее молоко — именно с ним оладьи получаются особенно пышными. Добавляю яйцо, соль, сахар и растопленное сливочное масло.
Соду гашу уксусом и отправляю в тесто. После этого постепенно всыпаю просеянную муку и хорошо перемешиваю. Тесто должно получиться густым, как хорошая домашняя сметана.
Теперь добавляю в него начинку из яиц и зелени. Всё тщательно перемешиваю и оставляю тесто постоять примерно 10 минут.
На сковороде хорошо разогреваю растительное масло. Ложкой, слегка смоченной в воде, выкладываю тесто небольшими порциями.
Жарю оладьи с двух сторон до красивой золотистой корочки. Вторую сторону можно готовить под крышкой — так они получаются ещё пышнее и мягче внутри.
Готовые оладьи выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Примерное время приготовления: 35 минут
Личный опыт
Я подаю такие оладьи с чесночным соусом или обычной сметаной. Получается невероятно вкусно.
