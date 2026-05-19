Эти оладьи исчезают быстрее пирожков: домашние требуют готовить их снова

Опубликовано: 19 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Этот рецепт стал для меня настоящей палочкой-выручалочкой.

Готовится всё быстро, продукты самые простые, а результат получается таким, будто полдня провел на кухне. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Рецепты от мамули".

Ингредиенты:

  • кефир, простокваша или кислое молоко — 500 мл,
  • яйцо — 1 шт.,
  • соль — 1 ч. л.,
  • сахар — 1 ч. л.,
  • сода — 1 ч. л.,
  • уксус — для гашения,
  • сливочное масло — 30 г,
  • мука — 450 г,
  • варёные яйца — 4 шт.,
  • зелёный лук — по вкусу,
  • укроп — по вкусу,
  • петрушка — по вкусу

Приготовление

Готовлю начинку. Зелёный лук, укроп и петрушку мелко нарезаю. Варёные яйца нарезаю небольшими кубиками и смешиваю с зеленью.

Эти оладьи исчезают быстрее пирожков: домашние требуют готовить их снова - image 1
Для теста беру тёплый кефир или кислое домашнее молоко — именно с ним оладьи получаются особенно пышными. Добавляю яйцо, соль, сахар и растопленное сливочное масло.

Соду гашу уксусом и отправляю в тесто. После этого постепенно всыпаю просеянную муку и хорошо перемешиваю. Тесто должно получиться густым, как хорошая домашняя сметана.

Теперь добавляю в него начинку из яиц и зелени. Всё тщательно перемешиваю и оставляю тесто постоять примерно 10 минут.

На сковороде хорошо разогреваю растительное масло. Ложкой, слегка смоченной в воде, выкладываю тесто небольшими порциями.

Жарю оладьи с двух сторон до красивой золотистой корочки. Вторую сторону можно готовить под крышкой — так они получаются ещё пышнее и мягче внутри.

Готовые оладьи выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

Я подаю такие оладьи с чесночным соусом или обычной сметаной. Получается невероятно вкусно.

Ранее мы писали о том, как приготовить клубничный пирог из детства.

