Закопанный канал, княжна из Смольного и дачи полярников: о чем расскажут новые имена на карте Петербурга

В Петербурге стало меньше «безымянных» мест.

Губернатор подписал документ, и теперь сразу несколько скверов и парков получили официальные названия. Большинство из них связаны с историей города, которую мы часто пробегаем мимо.

Центр: поэты и благородные девицы

На углу улиц Некрасова и Маяковского теперь есть сад Владимира Маяковского. Это логично: там уже давно стоит памятник поэту, но официально зеленая зона никак не называлась.

Рядом, на Смольном проспекте, появился Ливенский сквер. Его назвали в честь княжны Елены Ливен. Она почти 20 лет руководила знаменитым Смольным институтом.

В свое время ее уважали за то, что она превратила институт в одно из лучших учебных заведений страны.

Районы с историей: храмы и курорты

В Адмиралтейском районе на Рузовской улице открыли Мирониевский сквер. Раньше здесь стояла церковь Святого Мирония, построенная в честь победы над Наполеоном. Храм снесли в советские годы, но его фундамент всё еще лежит под землей.

В Калининском районе вспомнили, что Петербург когда-то был курортным городом. Сквер у Пискаревского проспекта назвали «Полюстровские воды».

В XIX веке здесь вовсю пили целебную железистую воду, а район считался элитной лечебницей. Рядом появилась Тепловодская аллея — на месте канала, который когда-то питал эти самые источники.

Окраины и пригороды: от полярников до героев

Невский район обзавелся парком Рыбачья Слобода. Именно так в XVIII веке называлось поселение, из которого выросло современное Рыбацкое.

Интересные названия получили и пригородные точки:

Комарово: появился сквер Полярников. В этом поселке традиционно давали дачи участникам арктических экспедиций и ученым.

появился сквер Полярников. В этом поселке традиционно давали дачи участникам арктических экспедиций и ученым. Сестрорецк: теперь есть сквер Чернобыльцев. В городе давно живет много ликвидаторов аварии, и там уже стоит памятник в их честь.

теперь есть сквер Чернобыльцев. В городе давно живет много ликвидаторов аварии, и там уже стоит памятник в их честь. Тярлево: сквер стал Глазовским — это память о старинной деревне Глазово, которая когда-то здесь находилась.

