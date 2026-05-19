Ремонт на паузе, гранит на месте: Дворцовая набережная примеряет обновку и готовится к прогулкам

Главную набережную города подготовят к важным событиям.

В центре Петербурга сейчас шумно: на Дворцовой набережной вовсю идет ремонт. Но скоро строительная техника исчезнет. Город готовится к лету, ПМЭФ и «Алым парусам», поэтому набережную временно «освободят» для людей.

Что уже успели сделать?

Самый сложный и грязный этап работ уже позади. На участке от Эрмитажа до Дворцовой пристани рабочие обновили основание и уложили новенькое покрытие, сообщили в телеграм-канале СПб ГБУ «Мостотрест».

Теперь там красуется свежая гранитная шашка и ровные тротуарные плиты.

Сейчас мастера доделывают парапеты и ставят бордюры вокруг деревьев. До конца мая гранитные работы планируют закончить.

Ремонт на паузе: июнь для прогулок

Главная новость для горожан и туристов — в июне набережную полностью откроют. Все ограничения снимут, чтобы люди могли свободно гулять.

Это связано с графиком больших событий: в начале месяца пройдет Экономический форум (ПМЭФ), а в конце — легендарные «Алые паруса».

В это время строительные леса и заборы в самом сердце города ни к чему. Рабочие останутся, но будут заниматься «косметикой»: затирать швы и вставлять мелкие гранитные детали, которые не мешают прохожим.

Проверка с воды: Петербург глазами туриста

Подготовка идет не только на Дворцовой. Власти уже проверили больше 200 объектов по всему городу: памятники, мосты и причалы.

Чиновники решили сменить формат проверки. Они пересели на катера и проехались по Неве, Фонтанке и каналу Грибоедова. Цель простая — увидеть город так, как его видят туристы с палубы теплохода.

Что дальше?

Во время «водного патруля» особое внимание уделили фасадам старых домов. Кое-где нашли недочеты: облупившуюся краску или грязные стены. Все замечания передали службам, чтобы те максимально быстро навели лоск.

Петербург должен встретить День города и гостей форума в идеальном состоянии. Так что в ближайшие дни коммунальщики и реставраторы будут работать в ускоренном темпе.

