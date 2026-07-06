Урожай сохранен: агроном Радзевская объяснила, как бороться с ложной мучнистой росой на огурцах — достаточно одной обработки

Иногда в летний период на листьях огурцов могут появляться желтые пятна, локализованные вдоль прожилок. Такой симптом свидетельствует о поражении растений пареноспорозом, или ложной мучнистой росой. Отсутствие своевременных мер может привести к полной потере урожая. Постепенно пятна приобретают коричневый оттенок, затем поражается все растение, нарушается процесс фотосинтеза, что приводит к гибели лианы.
Агроном и известный блогер Виктория Радзевская дала рекомендации по эффективной борьбе с данным заболеванием и сохранению урожайности до завершения сезона.
Причины заболевания
Основной причиной развития пероноспороза является сочетание высокой температуры воздуха и избыточной влажности. В таких условиях на листьях образуется конденсат, создающий благоприятную среду для распространения спор грибка. Кроме того, использование для полива слишком холодной воды также может способствовать возникновению ложной мучнистой росы.
Борьба с болезнью
Для борьбы с заболеванием необходимо применять фунгициды.
Агроном рекомендует использовать следующие препараты:
- Ордан;
- Бактофит;
- Фитоспорин-М;
- Хом.
Перед началом обработки необходимо произвести полный сбор урожая. Опрыскивание рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы, с обязательным использованием индивидуальных средств защиты. После обработки сбор урожая допускается не ранее чем через пять дней.
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