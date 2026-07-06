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Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о рисках заражения от животных летом

Опубликовано: 6 июля 2026 19:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о рисках заражения от животных летом
фото legion-media
Меры предосторожности

В Петербурге и Ленобласти звучит тревожный сигнал от специалистов: риски заразиться болезнями, передающимися от животных, вполне реальны.

Роспотребнадзор выпустил предупреждение и напомнил про целый список опасных инфекций — от бешенства до лептоспироза.

Какие инфекции реально опасны

Эксперты насчитывают свыше 200 зоонозных инфекций — заболеваний, которые спокойно переходят от зверей к людям.

Среди самых серьёзных угроз:

  • бешенство и бруцеллёз — их можно подхватить от домашних питомцев и скота;
  • туляремия, сибирская язва, ящур — тяжёлые болезни, связанные с дикими и сельскохозяйственными животными;
  • лептоспироз, сальмонеллёз, геморрагическая лихорадка — передаются через грызунов, птиц, загрязнённую воду и продукты.

При этом заражение нередко происходит самыми будничными путями: через укус, контакт с шерстью или шкурой, а также из‑за недожаренного мяса, сырого молока либо грязной воды.

Простые правила, которые реально работают

Чтобы не рисковать здоровьем, достаточно соблюдать несколько базовых мер:

  • не пробовать сырой фарш и не пить сырое молоко — даже «для проверки вкуса»;
  • тщательно мыть фрукты, овощи и зелень с мылом или под проточной водой;
  • использовать перчатки и маску при работе с землёй, уборке вольеров или уходе за животными;
  • хранить еду в герметичных контейнерах, чтобы до неё не добрались грызуны;
  • купаться только в официально разрешённых местах и всегда мыть руки после контакта с питомцами.

Зоонозные инфекции — не страшилка, а реальная угроза, но защититься от них несложно: достаточно не пренебрегать элементарной гигиеной и здравым смыслом.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в подработать Петербурге летом.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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