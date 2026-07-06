Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о рисках заражения от животных летом

В Петербурге и Ленобласти звучит тревожный сигнал от специалистов: риски заразиться болезнями, передающимися от животных, вполне реальны.
Роспотребнадзор выпустил предупреждение и напомнил про целый список опасных инфекций — от бешенства до лептоспироза.
Какие инфекции реально опасны
Эксперты насчитывают свыше 200 зоонозных инфекций — заболеваний, которые спокойно переходят от зверей к людям.
Среди самых серьёзных угроз:
- бешенство и бруцеллёз — их можно подхватить от домашних питомцев и скота;
- туляремия, сибирская язва, ящур — тяжёлые болезни, связанные с дикими и сельскохозяйственными животными;
- лептоспироз, сальмонеллёз, геморрагическая лихорадка — передаются через грызунов, птиц, загрязнённую воду и продукты.
При этом заражение нередко происходит самыми будничными путями: через укус, контакт с шерстью или шкурой, а также из‑за недожаренного мяса, сырого молока либо грязной воды.
Простые правила, которые реально работают
Чтобы не рисковать здоровьем, достаточно соблюдать несколько базовых мер:
- не пробовать сырой фарш и не пить сырое молоко — даже «для проверки вкуса»;
- тщательно мыть фрукты, овощи и зелень с мылом или под проточной водой;
- использовать перчатки и маску при работе с землёй, уборке вольеров или уходе за животными;
- хранить еду в герметичных контейнерах, чтобы до неё не добрались грызуны;
- купаться только в официально разрешённых местах и всегда мыть руки после контакта с питомцами.
Зоонозные инфекции — не страшилка, а реальная угроза, но защититься от них несложно: достаточно не пренебрегать элементарной гигиеной и здравым смыслом.
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